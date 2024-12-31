وفاة شخص في حادث تصادم أتوبيس مع تروسيكل بالمنيا

لقي شخص مصرعة إثر وقوع حادث تصادم بين اتوبيس ودراجة بخارية في مدينة المنيا الجديدة، تم نقل المتوفي إلى المستشفي وتحرير محضر بالواقعة.

تلقت الأجهزة الأمنية، إخطارا من غرفة عمليات النجدة يتضمن وقوع حادث تصادم بين اتوبيس ودراجة نارية في مدينة المنيا الجديدة.

على الفور إنتقلت سيارات الإسعاف والأجهزة الأمنية إلى موقع البلاغ وتبين مصرع "محمود.م" 65 عام.

تم نقل المتوفي إلى ثلاجة حفظ الموتي في مستشفي المنيا العام، وحُرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.