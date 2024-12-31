تشكيل منتخب السعودية ضد عُمان في نصف نهائي كأس الخليج

الفجر الرياضي
بوابة الفجر


حدد الفرنسي هيرفي رينارد، المدير الفني للمنتخب السعودي الأول، تشكيل الأخضر الذي سيخوض مواجهة عُمان، في المباراة التي ستجمع بين المنتخبين ضمن منافسات نصف نهائي كأس الخليج 26.

موعد مباراة عُمان ضد السعودية

يلتقي المنتخب السعودي مع نظيره العُماني، اليوم الثلاثاء الموافق 31 ديسمبر 2024 على ملعب "جابر المبارك"، في نصف نهائي بطولة خليجي 26، وتنطلق المباراة في تمام الساعة الرابعة والنصف بتوقيت القاهرة، والخامسة والنصف بتوقيت مكة المكرمة.

تشكيل السعودية المتوقع أمام عُمان

محمد العويس في حراسة المرمى.

نواف بوشل وعلي البليهي وحسان تمبكتي وسلطان الغنام في خط الدفاع.

محمد كنو وعبدالإله هوساوي ومصعب الجوير في خط الوسط.

سالم الدوسري ومروان الصحفي وعبدالله الحمدان في خط الهجوم.

وتنقل مباراة السعودية ضد عُمان عبر العديد من القنوات العربية الرياضية، أبرزها أبو ظبي الرياضية والبحرين والشارقة والكأس القطرية ودبي الإماراتية والكويت الرياضية كذلك.
 

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