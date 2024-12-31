محافظ الفيوم يتابع جهود مديرية الطب البيطري لعام 2024

استعرض الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، جهود وأنشطة مديرية الطب البيطري خلال عام 2024، وفق تقرير شامل قدمه الدكتور مصطفى رمضان عبد السميع، مدير المديرية.

وقد أشاد المحافظ بالدور الفعال للعاملين في حماية الثروة الحيوانية، التي تعد أحد ركائز الأمن الغذائي المصري، داعيًا لمواصلة الجهود لتحسين الإنتاجية وحماية الماشية من الأمراض الوبائية.

مشروعات بقيمة 19.7 مليون جنيه

نفذت المديرية 4 مشروعات استثمارية كبرى بتكلفة إجمالية بلغت 19.7 مليون جنيه، تضمنت:

إحلال وتجديد الوحدة البيطرية بعزبة قلمشاه بمركز إطسا (4.1 مليون جنيه).

إحلال وتجديد الوحدة البيطرية بقرية عتامنة المزارعة (3.2 مليون جنيه).

تطوير الوحدة البيطرية بقرية جبلة مركز سنورس (1.6 مليون جنيه).

إحلال وتجديد مجزر سنورس بطريق الزاوية الخضراء (10.7 مليون جنيه).



جهود التحصين والحماية

شهد عام 2024 تنفيذ حملات موسعة لتحصين الماشية ضد الأمراض المختلفة، حيث تم:

تحصين 738،568 رأس ماشية ضد الحمى القلاعية، الوادي المتصدع، والجلد العقدي.

تحصين 112،469 رأس ماشية ضد حمى الثلاثة أيام، جدري الأغنام، طاعون المجترات الصغيرة، والتسمم الدموي.

تحصين 1.8 مليون طائر ضد أنفلونزا الطيور.



الرعاية البيطرية والجراحية

قدمت المديرية خدمات طبية متنوعة شملت:

إجراء 1،199 عملية جراحية.

علاج أكثر من 40 ألف رأس ماشية لأمراض الباطنة والجلدية.

استخدام السونار للكشف على 1،866 رأس ماشية.

تلقيح 34،819 بقرة و40،256 جاموسة لتحسين السلالات.



التفتيش وضبط المخالفات

تم تنظيم 129 لجنة تفتيش على الصيدليات البيطرية ومنافذ بيع اللحوم، أسفرت عن تحرير 564 محضرًا وضبط 16.6 طن من اللحوم غير الصالحة للاستهلاك الآدمي.

الإرشاد والتوعية

في إطار دعم التوعية، نظمت المديرية 2،205 ندوة و62 قافلة بيطرية مجانية بالتعاون مع مراكز الأبحاث والمجتمع المدني، شملت الكشف والعلاج لما يزيد عن 40 ألف رأس ماشية و14،500 طائر.

ختامًا

أكد التقرير أن الجهود المتواصلة لمديرية الطب البيطري بالفيوم تهدف إلى حماية وتنمية الثروة الحيوانية والداجنة، ما يعزز الأمن الغذائي للمواطنين ويساهم في دعم الاقتصاد الوطني.