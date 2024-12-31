محافظ الجيزة يبحث الشكاوى والطلبات المقدمة من المواطنين

عقد المهندس عادل النجار محافظ الجيزة، لقاءه الأسبوعي لبحث الشكاوى والطلبات المقدمة من المواطنين، وبحث الاستجابة لها وذلك في إطار خطة الدولة لتعزيز آليات التواصل بشكل مباشر بما يسهم في الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة لهم.



وشهد اللقاء بحث عدد من شكاوي المواطنين المقيمين بأحياء الهرم والعجوزة وكرداسة.



وفي حي الهرم بحث محافظ الجيزة شكوى أحد المواطنين من وجود مخالفات بناء بعقار بشارع بركات بالوفاء والأمل بحي الهرم تسببت في إحداث شروخ في العقار المجاور له.

وكلف المهندس عادل النجار محافظ الجيزة، حي الهرم باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين مع عرض العقار على لجنة المنشآت الآيلة للسقوط للمعاينة والوقوف على حجم الضرر والحالة الإنشائية للعقار والعقارات المجاورة له حفاظًا على سلامة المواطنين.



كما بحث محافظ الجيزة، شكوى أحد المواطنين بشارع زغلول بحي الهرم، يتضرر من عدم رصف الشارع وحاجته إلى التطوير ورفع الكفاءة.



وكلف محافظ الجيزة، رئيس حي الهرم، بدراسة إمكانية إدراج الشارع خلال خطط التطوير الجاري تنفيذها للعام المالي الجاري لتسهيل حركة سير المواطنين.



كما شهد اللقاء فحص الطلب المقدم من أحد المواطنين والخاص بوجود مخلفات برشاح أبو عوض بالهرم، حيث كلف المحافظ برفع كافة المخلفات الملقاة بالرشاح وتطهيره بشكل دوري لحين البت النهائي في جدوي الرشاح من خلال لجنة متخصصة في ذلك.



وكذبك بحث الطلب المقدم من مواطنة بشارع أحمد عرابي بحي العجوزة تتضرر من عدم تنفيذ قرار إزالة لغرف مقامة بالمخالفة أعلى سطح عقار وتربية الطيور به وما ينتج عن ذلك من أضرار بيئية إلى جانب إحداث أضرار في سقف الوحدة السكنية الكائنة أسفله.

ووجه محافظ الجيزة، رئيس حي العجوزة بفحص مدى التزام المخالف بترميم وإصلاح التلفيات التي أحدثها في الوحدة السكنية للجار مع إزالة أي مخالفات أعلى العقار واتخاذ الإجراءات القانونية حيال كافة المخالفات وتحرير محضر بيئي.

ومن جانبهم أعرب المواطنين عن خالص شكرهم وتقديرهم لمحافظ الجيزة على الاستجابة السريعة لمطالبهم متمنين له دوام التوفيق في خدمة الوطن والمواطنين.