ندوة إرشادية لتطوير تربية الدواجن بمركز سنرو القبلية في الفيوم

محافظات
بوابة الفجر

 نظّم المركز الإرشادي بقرية سنرو القبلية التابعة لمركز أبشواي بمحافظة الفيوم ندوة إرشادية لمناقشة أفضل الممارسات في تربية الدواجن خلال فصل الشتاء.

تأتي هذه الندوة ضمن مبادرة مركز البحوث الزراعية لتنشيط وتفعيل دور المراكز الإرشادية الزراعية بالتعاون مع قطاع الإرشاد الزراعي ومديريات الزراعة بالمحافظات، تحت رعاية الدكتور عادل عبد العظيم، رئيس مركز البحوث الزراعية، وبإشراف الدكتور ياسر الحيمري، المنسق العام للأنشطة الإرشادية والتدريبية، كما شارك في التنسيق الدكتور أسامة دياب، وكيل وزارة الزراعة بالفيوم، والدكتور أحمد إبراهيم، مدير محطة البحوث الزراعية بالفيوم، والمهندس زينهم عاشور، مدير الإرشاد الزراعي بالمحافظة.

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ركزت الندوة على موضوع تربية الدواجن في ظل الظروف الباردة لفصل الشتاء، مع تقديم إرشادات حول:

تحسين نظم التدفئة والتهوية.

الوقاية من الأمراض الشائعة خلال الشتاء.

أهمية التحصينات اللازمة لمواجهة الظروف الوبائية.


نقاشات وتوصيات

شهدت الندوة نقاشات موسّعة بين الحاضرين وأعضاء الفريق الإرشادي البحثي، حيث تمت الإجابة عن استفسارات المشاركين من قبل الخبراء المختصين.

الفريق الإرشادي البحثي

تضمن الفريق الإرشادي البحثي نخبة من الخبراء المتخصصين، وهم:

1. الدكتور أيمن يوسف زكي – أستاذ بمعهد وقاية النباتات ومنسق المركز الإرشادي.


2. الدكتور وليد السيد يونس – معهد أمراض النبات.


3. الدكتور أيمن محمد عبد الرحمن – معهد الاقتصاد الزراعي.


4. الدكتور محمد حامد عبد الفتاح – معهد بحوث الإنتاج الحيواني (دواجن).


5. الدكتور طارق كمال الحسيني – معهد بحوث تكنولوجيا التغذية.


6. الأستاذ محمد مصطفى – مدير المركز الإرشادي بسنرو القبلية.


7. الأستاذ السيد عبد السلام كامل – المركز الإرشادي بسنرو القبلية.


8. الأستاذ محمد عبد الستار – المركز الإرشادي بسنرو القبلية.

في ختام الندوة، عبّر المنظمون عن خالص شكرهم وتقديرهم لجميع المشاركين في هذا الحدث، الذي يعكس التزام الجهات المعنية بدعم المزارعين وتحسين أداء قطاع الدواجن في مصر.

الدكتور أسامه دياب وكيل وزارة الزراعة بالفيوم رئيس مركز البحوث الزراعية قطاع الإرشاد الزراعي محافظة الفيوم مديرية الطب البيطري مديريات الزراعة وكيل وزارة الزراعة بالفيوم

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