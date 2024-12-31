وفاة شخص وإصابة 5 آخرين في حادث تصادم بالمنيا

لقي شخص مصرعة فيما أصيب 5 آخرين إثر وقوع حادث تصادم بين سيارتين على الطريق الصحراوي المار على نطاق محافظة المنيا، تم نقل المصابين والمتوفي إلى المستشفيات وتحرير محضر بالواقعة.

تلقت الأجهزة الأمنية، إخطارا من غرفة عمليات النجدة يتضمن وقوع حادث تصادم بين سيارتين بالطريق الصحراوي المار على نطاق محافظة المنيا.

على الفور إنتقلت سيارات الإسعاف والأجهزة الأمنية إلى موقع البلاغ وتبين وفاة "حمزة.س" من قرية الطيبة بمركز سمالوط شمال محافظة المنيا، وإصابة 5 آخرين تنوعت إصابتهم مابين كدمات وسحجات وكسور متفرقه بالجسم واشتباه ما بعد الارتجاج.

تم نقل 3 مصابين إلى مستشفى سمالوط النموذجي و2 لمستشفى المنيا الجامعي لتلقي العلاج اللازم، وايداع المتوفي داخل ثلاثة حفظ الموتي، وحُرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.