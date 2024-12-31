ميناء الإسكندرية يتداول 148 ألف طن بضائع برغم تقلبات نوة عيد الميلاد

شهدت حركة الملاحة والتداول بميناءي الإسكندرية والدخيلة انتظامًا ملحوظًا خلال الـ24 ساعة الماضية، حيث تم شحن وتفريغ 41 سفينة متنوعة. تضمنت هذه السفن 22 سفينة بضائع عامة، و9 سفن صب جاف، و5 سفن حاويات، و5 سفن صب سائل.

وتداول 3574 حاوية مكافئة، منها 1673 حاوية واردة، و1514 حاوية صادرة، بما يعكس تقاربًا كبيرًا بين أعداد الحاويات الواردة والصادرة بنسبة بلغت نحو 47.5%، وتداول 387 حاوية ترانزيت.

وبلغ إجمالي الكميات المتداولة في ميناءي الإسكندرية والدخيلة نحو 148 ألف طن خلال نفس المدة، شملت مختلف أنواع البضائع الاستراتيجية، متصدرة بضائع الصب الجاف القائمة بحجم تداول وصل إلى 73 ألف طن، تلتها بضائع الصب السائل بـ24 ألف طن، ثم البضائع العامة بنحو 15 ألف طن، بالإضافة إلى بضائع الحاويات والترانزيت.

ومن جانبه وجه اللواء بحري أحمد حواش، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لميناء الإسكندرية، بضرورة الالتزام بإجراءات التأمين والسلامة المهنية في كافة مواقع العمل، مع مراعاة تطبيق المعايير البيئية القياسية في جميع العمليات المينائية لمنع التلوث.