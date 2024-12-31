أمن القليوبية يكشف حقيقة ضبط تشكيل عصابي للإتجار بالأعضاء البشرية بالقليوبية

كشفت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية، تحت إشراف اللواء عبدالفتاح القصاص مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن القليوبية، ما جرى تداوله على أحد الحسابات بمواقع التواصل الإجتماعى بشأن إدعاء أحد الأشخاص بضبط الأجهزة الأمنية مؤخرًا تشكيل عصابي للإتجار بالأعضاء البشرية.

وردت معلومات إلي اللواء محمد السيد مدير الإدارة العامة لمباحث القليوبية من المقدم محمد فتحي رئيس قسم التحريات والمساعدات الفنية بالمديرية، بتداول مقطع فيديو ادعي خلاله شخص بقيام الأجهزة الأمنية بضبط تشكيل عصابي للاتجار بالأعضاء البشرية.

بالفحص تبين أن الخبر المشار إليه قديم سبق تداوله عام 2021 على إثر ضبط الأجهزة الأمنية لعدد (10 أشخاص) واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم لقيامهم بزراعة الكلى خارج الإطار القانونى من خلال إستقطاب المتبرعين لنقل إحدى كليتيهم إلى مرضى يعانون من الفشل الكلوي مقابل مبالغ مالية.

وعقب تقنين الإجراءات بقيادة الرائد إسلام عبدالحكيم والنقيب باسم بليغ، تم تحديد وضبط القائم على الصفحة المشار إليها (مدرس، مقيم بمحافظة القليوبية) وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية حياله لترويجه إدعاءات كاذبة.