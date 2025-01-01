التعليم: 79 مدرسة تكنولوجيا تطبيقية تعمل فعليًا في 22 محافظة

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، انجازات الوزارة في قطاع التعليم الفني، وبالتحديد في مدارس التكنولةجيا التطبيقية، حيث اكدت ان اجمالي عدد المدارس التكنولوجية 79 مدرسة تكنولوجيا تطبيقية تعمل بالفعل في عدد 22 محافظة - منهم 25 مدرسة في مجال تكنولوجيا المعلومات والذكاء الاصطناعي تمشيًا مع رؤية الدولة بالاهتمام بتكنولوجيا المعلومات والتحول الرقمي

واوضحت الوزارة، ان هناك 81 مدرسة تكنولوجية تطبيقية تم توقيع برتوكول لها حتى الآن.

واشارت وزارة التربية والتعليم، إنه بحلول عام 2030 تستهدف وزارة التربية والتعليم الوصول إلي 420 مدرسة للتكنولوجيا التطبيقية، لاستيعاب نحو 130 ألف طالب.

ولفتت إلى الاقبال الشديد علي مدارس التكنولوجية التطبيقية، حيث إن هناك 40 ألف طالب وطالبة تقدموا للالتحاق بالمدارس التكنولوجيا التطبيقية بالعام الدراسي 2024/2025.

ولفتت وزارة التربية والتعليم، إلى استحداث تخصصات جديدة وفقا لمتطلبات سوق العمل، حيث تم اعتماد عدد 100 إطار برنامج لتخصصات مدارس التكنولوجيا التطبيقية، كما يتم إعداد 20 إطار تخصصي أخر للتخصصات المستحدثة، بالإضافة إلى تطوير أدلة الطلاب اللازمة لتدريس هذه البرامج التخصصية بالتعاون مع الشركاء الأكاديميين والصناعيين المعنيين.