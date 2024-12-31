محافظ الفيوم: يوجه بإنهاء إجراءات علاج شاب على نفقة الدولة

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لقاءه الدورى لخدمة
لقاءه الدورى لخدمة المواطنين

عقد الدكتور أحمد الأنصارى محافظ الفيوم، اللقاء الدوري لخدمة المواطنين، للاستماع لشكاواهم ومتطلباتهم، بمختلف القطاعات الخدمية، والعمل على وضع الحلول المناسبة لها، بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية.

 

جاء ذلك بحضور، الدكتور محمد التوني نائب المحافظ، والأستاذ كامل غطاس سكرتير عام المحافظة، والأستاذ أحمد شاكر السكرتير العام المساعد، والدكتور سامح العشماوى وكيل وزارة الصحة، والدكتور أسامة دياب وكيل وزارة الزراعة، والأستاذ ياسر عبد الهادى وكيل مديرية التضامن الاجتماعى، والأستاذ سعد عشري وكيل مديرية العمل، والأستاذ خالد فراج رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة الفيوم، والأستاذ أشرف درويش رئيس جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بالفيوم، والأستاذ سيد صلاح رئيس وحدة المتابعة الميدانية بالمحافظة، والأستاذ محمد فتحى مدير التعليم العام، والأستاذة رحاب أبو غرب مدير إدارة خدمة المواطنين بالمحافظة، وعدد من ممثلي الجمعيات الأهلية.

 

خلال اللقاء، وجه محافظ الفيوم، وكيل مديرية التضامن الاجتماعي، بدراسة عدد من الحالات للأسر الأولى بالرعاية وكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة، وتوفير المساعدات المالية والعينية العاجلة لهم، مع بحث مدى إمكانية حصول عدد آخر على معاشات تكافل وكرامة، كما وجه المحافظ، مسئولي المديرية، بالتنسيق مع الجمعيات الأهلية ومؤسسات المجتمع المدني، لتوفير عدد من المشروعات التنموية الصغيرة للفئات الأكثر احتياجًا، حتى تعينهم على توفير متطلبات الحياة.

 

كما وجه المحافظ، وكيل وزارة الصحة، باتخاذ الإجراءات اللازمة لتوفير العلاج اللازم لشاب تعرض لحادث، وليس لديه أى مصدر دخل، ودراسة حالة شاب آخر مريض أورام، وإجراء الفحوصات والأشعات اللازمة وإنهاء إجراءات علاجه على نفقة الدولة.

كما استمع محافظ الفيوم، لشكوى موظفي التشجير والتغذية المدرسية التابعين لمديرية الزراعة، بشأن عدم تقاضيهم للمرتبات منذ عدة أشهر، ووجه وكيل وزارة الزراعة، بحصر المتضررين، والتواصل مع وزارة الزراعة لاتخاذ ما يلزم من إجراءات لتوفير مستحقاتهم المالية.

 

كما وجه المحافظ، وكيل مديرية العمل، بتوفير فرص عمل للشباب والفتيات بالقطاع الخاص، على أن تتناسب مع مؤهلاتهم العلمية وخبراتهم الحياتية وظروفهم المعيشية، ووجه رئيس مركز ومدينة الفيوم، بسرعة إنهاء إجراءات ترخيص عدد من الأكشاك لبعض الحالات من الأولى بالرعاية، كما كلف مسئولي التربية والتعليم، بتوفير مكان بمدرسة الفصل الواحد، لطفلة مريضة أورام وتتلقى العلاج.

 

 

 

محافظ الفيوم يتابع حالة النظافة العامة وتوافر السلع في الأسواق (صور)

 

 

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الفيوم محافظ الفيوم انهاء اجراءات علاج شاب نفقة الدولة لقاء خدمة المواطنين

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