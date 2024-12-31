محافظ بني سويف يتفقد برنامج تدريب السيدات والفتيات على الخياطة والتفصيل

تفقد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، اليوم الثلاثاء، سير العمل في الدورة التدريبية التي تنظمها إدارة الصناعات الحرفية بالمحافظة، لتدريب السيدات والفتيات على مهنة الخياطة والتفصيل.

وذلك بحضور: اللواء سامي علام السكرتير العام المساعد بمحافظة بني سويف، شوقي هاشم رئيس مركز ومدينة ناصر، د. حسين محمد مدير الصناعات الحرفية بالديوان العام، الدكتورة سماح جاد وكيل وزارة الصحة ببني سويف، د.محمد قريبة وكيل المديرية، د. علاء سعيد مدير وحدة التنمية الاقتصادية بالمحافظة.

وتابع محافظ بني سويف، سير العمل في الدورة التدريبية، التي تعقد بمركز الصناعات الحرفية بـ "بني عدي" وتستهدف تأهيل وتدريب الفتيات على التفصيل والخياطة، وتفقد مكونات وتجهيزات المركز الذي يحتوى على معدات وأدوات التدريب على مهنة الخياطة، وتبادل الحوار مع المتدربات للاستماع لمطالبهن ومقترحاتهن لتعزيز الاستفادة من الدورة، حيث طالبن بالتوسع في البرنامج ودعمه بمزيد من الماكينات والمستلزمات الحديثة وزيادة عدد المتدربات.

حيث كلف محافظ بني سويف، مدير الصناعات الحرفية يإعداد مذكرة وافية بمطالب واحتياجات والسيدات والفتيات المتدربات لدراستها وتلبيتها قدر الإمكان ووفق المتاح، مؤكدًا أهمية التوسع في عقد وتنظيم مثل تلك البرامح التدريبية لتطوير مهارات الشباب والفتيات وتأهيلهم للحصول على فرص عمل حقيقية في سوق العمل، مما يساهم في تحسين الوضع الاقتصادي للعديد من الأسر بالقرية والقرى المجاورة لها.

من جهته أضاف مدير الصناعات الحرفية، أن الدورة التدرييبة يتم تنفيذها بتمويل ودعم من وزارة التنمية المحلية، على مدار 3 شهور منذ 15 ديسمبر الجاري حتى منتصف مارس 2025، وتستهدف تدريب 15 متدربا "بواقع 3أيام في الأسبوع" يتم خلالها صرف بدل نقدي وتوفيرالمُدربين والمعدات والخامات، ومساعدة المتدربين في فتح مشروعات خاصة بهم سواء من خلال ورش حرفية أو مشروعات منزلية وتقديم التسويق والترويج لمنتجاتهم.