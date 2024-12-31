محافظ بني سويف يتفقد برنامج تدريب السيدات والفتيات على الخياطة والتفصيل

محافظات
محافظ بني سويف يتفقد
محافظ بني سويف يتفقد تدريب السيدات والفتيات على الخياطة

تفقد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، اليوم الثلاثاء، سير العمل في الدورة التدريبية التي تنظمها إدارة الصناعات الحرفية بالمحافظة، لتدريب السيدات والفتيات على مهنة الخياطة والتفصيل.

 

وذلك بحضور: اللواء سامي علام السكرتير العام المساعد بمحافظة بني سويف، شوقي هاشم رئيس مركز ومدينة ناصر، د. حسين محمد مدير الصناعات الحرفية بالديوان العام، الدكتورة سماح جاد وكيل وزارة الصحة ببني سويف، د.محمد قريبة وكيل المديرية، د. علاء سعيد مدير وحدة التنمية الاقتصادية بالمحافظة.

 

وتابع محافظ بني سويف، سير العمل في الدورة التدريبية، التي تعقد بمركز الصناعات الحرفية بـ "بني عدي" وتستهدف تأهيل وتدريب الفتيات على التفصيل والخياطة، وتفقد مكونات وتجهيزات المركز الذي  يحتوى على معدات وأدوات التدريب على مهنة الخياطة، وتبادل الحوار مع المتدربات  للاستماع لمطالبهن ومقترحاتهن لتعزيز الاستفادة من الدورة، حيث طالبن بالتوسع في البرنامج ودعمه بمزيد من الماكينات والمستلزمات الحديثة وزيادة عدد المتدربات.

 

حيث كلف محافظ بني سويف، مدير الصناعات الحرفية يإعداد مذكرة وافية بمطالب واحتياجات والسيدات والفتيات المتدربات لدراستها وتلبيتها قدر الإمكان ووفق المتاح، مؤكدًا أهمية التوسع في عقد وتنظيم مثل تلك البرامح التدريبية لتطوير مهارات الشباب والفتيات وتأهيلهم للحصول على فرص عمل حقيقية في سوق العمل، مما يساهم في تحسين الوضع الاقتصادي للعديد من الأسر بالقرية والقرى المجاورة لها.

 

 من جهته أضاف مدير الصناعات الحرفية، أن الدورة التدرييبة يتم  تنفيذها بتمويل  ودعم من وزارة التنمية المحلية، على مدار 3 شهور منذ  15 ديسمبر الجاري حتى منتصف مارس 2025، وتستهدف تدريب 15 متدربا "بواقع 3أيام في الأسبوع" يتم خلالها صرف بدل نقدي وتوفيرالمُدربين والمعدات والخامات، ومساعدة المتدربين في فتح مشروعات خاصة بهم سواء من خلال ورش حرفية أو مشروعات منزلية وتقديم التسويق والترويج لمنتجاتهم.

 

اقرأ أيضًا:

بعد 3 ساعات.. الأجهزة الأمنية تكشف ملابسات العثور على جثة شاب في بني سويف

العثور على جثة شاب عليها آثار تعذيب بزراعات البنجر بقرية الدير ببني سويف

رئيس جامعة بني سويف يشيد بمبادرة كلية التكنولوجيا والتعليم لتجميل وتزيينها

فوز 3 اشقاء من بني سويف بالمركزين الثاني والثالث عالميًا بمسابقة الـ “يوسى ماث”

محافظ بني سويف يوجه بتطبيق الأساليب الحديثة لترشيد استهلاك مياه الري

محافظ بني سويف يوجه بتطبيق الأساليب الحديثة لترشيد استهلاك مياه الري

محافظ بني سويف يتابع انتظام الدراسة ويفتح حوارًا مع طالبات سمسطا الإعدادية

إصابة طالبة بكلية الطب اثر سقوطها من الطابق الخامس بمنزل أسرتها ببني سويف

قافلة طبية تقدم 3700 خدمة مجانية لأهالي قرية البرقي ببني سويف

محافظ بني سويف يعتمد المخطط الإستراتيجي لمدينة اهناسيا.. ويوجه بتيسير اجراءات تراخيص البناء

بني سويف محافظة بني سويف اخبار محافظة بني سويف محافظ بني سويف أخبار بني سويف اليوم جامعة بني سويف

مواد متعلقة

بعد 3 ساعات.. الأجهزة الأمنية تكشف ملابسات العثور على جثة شاب في بني سويف

العثور على جثة شاب عليها آثار تعذيب بزراعات البنجر بقرية الدير ببني سويف

رئيس جامعة بني سويف يشيد بمبادرة كلية التكنولوجيا والتعليم لتجميل وتزيينها

فوز 3 اشقاء من بني سويف بالمركزين الثاني والثالث عالميًا بمسابقة الـ “يوسى ماث”

محافظ بني سويف يوجه بتطبيق الأساليب الحديثة لترشيد استهلاك مياه الري

محافظ بني سويف يوجه بتطبيق الأساليب الحديثة لترشيد استهلاك مياه الري

محافظ بني سويف يتابع انتظام الدراسة ويفتح حوارًا مع طالبات سمسطا الإعدادية

إصابة طالبة بكلية الطب اثر سقوطها من الطابق الخامس بمنزل أسرتها ببني سويف
Elfagr.org

الأكثر قراءة

شاهد ليفربول يدمر وست هام في عقر داره.. أهداف جنونية وعالمية فيديو | الدوري الإنجليزي الممتاز

عاجل: قرارات هامة لـ محافظ الدقهلية خلال اجتماعه بأصحاب المصانع بالمنطقة الصناعية بجمصه

الإمارات تعلن نجاح عمليات تجميد أنسجة الخصية لـ 4 أطفال

لاعبو عمان: جمهورنا كان اللاعب رقم 11 بعد النقص العددي أمام السعودية في خليجي 26

مطروح ترفع درجة الاستعداد بالمتنزهات وفنادق الساحل الشمالى.. وسيوة تتزين لإستقبال رأس السنة

جاريث ساوثجيت: عائلتي لن ينادوني بلقب "سير" في المنزل

باحث: إسرائيل تسعى لتجنب الظهور في مقدمة المواجهة مع الحوثيين (فيديو)

طارق الشيخ يطرح أغنيته الجديدة بعنوان "الفترة اللي فاتت"