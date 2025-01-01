التعليم: توفير 700 ألف تابلت لطلاب المرحلة الثانوية

أخبار مصر
بوابة الفجر

نجحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، خلال العام الدراسي الجاري 2024/2025، في توفير  نحو 700 ألف تابلت لطلاب الصف الأول الثانوي العام.

وحددت الوزارة إجراءات تسليم التابلت وفقا لعدد من المحددات والشروط التي تضمن تحسين البنية الرقمية وتزويد المتعلمين والمعلمين والفصول بمواد التعلم اللازمة من خلال تجهيز البنية التكنولوجية لربط الإدارات والمديريات التعليمية، وتجهيز ربط مدارس الثانوى العام بالشبكات، ودعم نظام الحماية الجديدCisco Umbrella، وجرى تسليم الأجهزة من المديريات إلى الإدارات التعليمية ثم المدارس الثانوية وفق أعداد الطلاب المستهدفة فى كل إدارة تعليمية ومدرسة.

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