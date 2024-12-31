إعلان أسماء طلاب القليوبية الفائزين في معرض العلوم والهندسة

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معرض العلوم والهندسة
معرض العلوم والهندسة

أعلنت محافظة القليوبية، اليوم، أسماء الطلاب الفائزين من أبناء القليوبية الفائزين في ختام معرض المحافظة للعلوم والهندسة، الذي أقيم بمجمع هيئة الشبان العالمية ببنها، بحضور المهندس ايمن عطية محافظ القليوبية ومصطفي عبده وكيل وزارة التربية والتعليم بالقليوبية والمستشار مصطفي عبد الحميد فرج رئيس هيئة الشبان العالمية بالقليوبية.

أشار محافظ القليوبية، أن المعرض ضم 63 مشروعا وابتكارات للطلاب في عدة مجالات هي الهندسة الميكانيكية والطاقة والعلوم والنبات، والهندسة البيئية، والبرمجة، والطاقة الكيميائية، والعلوم الطبية، والهندسة الطبية، والكيمياء، الأنظمة المدمجة، وعلوم البيئة والأرض، والروبوتات، والعلوم السلوكية.

أوضح محافظ القليوبية، أن عدد المشروعات الفائزة  والمؤهلة في معرض مصر للعلوم والهندسة للعام الدراسي 2024 - 2025 بلغ 35 مشروعا بينها 18 مشروعا لطلاب المدارس والادارات المختلفة و17 مشروعا من مدرسة المتفوقين فى العلوم والتكنولوجيا بإجمالي 65 طالب وطالبة كالتالي:

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