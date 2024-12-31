مصرع فتاة أثر سقوطها من شرفة منزلها أثناء تنظيف السجاد بالفيوم

لقيت فتاة في العقد الثاني من عمرها مصرعها في حادث مأساوي بمدينة الفيوم، إثر سقوطها من شرفة منزل أسرتها أثناء قيامها بتنظيف السجاد.

الحادث وقع في حي العبودي، بدائرة قسم شرطة أول الفيوم، حيث اختل توازن الفتاة وسقطت من الدور الثامن.

وأوضحت الأجهزة الأمنية أنه تم تلقي بلاغ من مأمور قسم شرطة أول الفيوم يفيد بورود إشعار من غرفة عمليات شرطة النجدة، يفيد بوصول فتاة إلى مستشفى الفيوم العام مصابة بكسور في مناطق متفرقة من الجسم ونزيف داخلي، لكنها فارقت الحياة أثناء محاولات إسعافها، وقد تم تحديد هوية الفتاة على أنها "سامية. ش"، البالغة من العمر 20 سنة، مقيمة بحي العبودي.

وكشفت التحقيقات الأولية أن الفتاة كانت تقوم بتنظيف السجاد عندما اختل توازنها وسقطت من شرفة منزلها. وعلى الرغم من محاولات الأهالي نقلها إلى المستشفى، إلا أنها توفيت فور وصولها.

وأكدت الأسرة أنها لم تتهم أي شخص في الحادث، مشيرة إلى أن الفتاة سقطت بشكل غير متعمد أثناء أداء أعمال التنظيف.

وقد قررت النيابة العامة انتداب الطب الشرعي لإجراء الصفة التشريحية على جثة الفتاة، لتحديد سبب الوفاة ومعرفة ما إذا كانت هناك شبهة جنائية في الحادث أم لا.

وبناء على تقرير النيابة، تم تسليم جثمان الفتاة إلى أسرتها لدفنها بعد التأكد من عدم وجود أي شبهة جنائية.