مصرع فتاة أثر سقوطها من شرفة منزلها أثناء تنظيف السجاد بالفيوم

محافظات
بوابة الفجر

لقيت فتاة في العقد الثاني من عمرها مصرعها في حادث مأساوي بمدينة الفيوم، إثر سقوطها من شرفة منزل أسرتها أثناء قيامها بتنظيف السجاد. 

الحادث وقع في حي العبودي، بدائرة قسم شرطة أول الفيوم، حيث اختل توازن الفتاة وسقطت من الدور الثامن.

وأوضحت الأجهزة الأمنية أنه تم تلقي بلاغ من مأمور قسم شرطة أول الفيوم يفيد بورود إشعار من غرفة عمليات شرطة النجدة، يفيد بوصول فتاة إلى مستشفى الفيوم العام مصابة بكسور في مناطق متفرقة من الجسم ونزيف داخلي، لكنها فارقت الحياة أثناء محاولات إسعافها، وقد تم تحديد هوية الفتاة على أنها "سامية. ش"، البالغة من العمر 20 سنة، مقيمة بحي العبودي.

وكشفت التحقيقات الأولية أن الفتاة كانت تقوم بتنظيف السجاد عندما اختل توازنها وسقطت من شرفة منزلها. وعلى الرغم من محاولات الأهالي نقلها إلى المستشفى، إلا أنها توفيت فور وصولها.

وأكدت الأسرة أنها لم تتهم أي شخص في الحادث، مشيرة إلى أن الفتاة سقطت بشكل غير متعمد أثناء أداء أعمال التنظيف.

وقد قررت النيابة العامة انتداب الطب الشرعي لإجراء الصفة التشريحية على جثة الفتاة، لتحديد سبب الوفاة ومعرفة ما إذا كانت هناك شبهة جنائية في الحادث أم لا. 

وبناء على تقرير النيابة، تم تسليم جثمان الفتاة إلى أسرتها لدفنها بعد التأكد من عدم وجود أي شبهة جنائية.

 

الفيوم العام انتداب الطب الشرعي شرطة النجدة قسم شرطة اول الفيوم مدينة الفيوم مستشفى الفيوم العام مصرع فتاة

مواد متعلقة

ندوة إرشادية لتطوير تربية الدواجن بمركز سنرو القبلية في الفيوم

محافظ الفيوم يتابع جهود مديرية الطب البيطري لعام 2024

إصابة 12 مواطنًا في حادث انقلاب ميكروباص على طريق القاهرة/أسيوط الصحراوي

محافظ الفيوم: مساعدات مالية ومعاشات لدعم الفئات الأولى بالرعاية

تعليم الفيوم يقتنص المركز الثالث بمسابقة "نجوم المكتبة" على مستوى الجمهورية

أوقاف الفيوم تفتتح 5 مساجد جديدة الجمعة المقبلة بعد أعمال إحلال وتجديد

حملة مكثفة للإدارة العامة للإنتاج الحيواني بالفيوم لتفتيش ومراجعة التراخيص

أوقاف الفيوم.. انطلاق فعاليات اليوم الثاني من الأسبوع الثقافي

الأكثر قراءة

شاهد ليفربول يدمر وست هام في عقر داره.. أهداف جنونية وعالمية فيديو | الدوري الإنجليزي الممتاز

عاجل: قرارات هامة لـ محافظ الدقهلية خلال اجتماعه بأصحاب المصانع بالمنطقة الصناعية بجمصه

الإمارات تعلن نجاح عمليات تجميد أنسجة الخصية لـ 4 أطفال

لاعبو عمان: جمهورنا كان اللاعب رقم 11 بعد النقص العددي أمام السعودية في خليجي 26

جاريث ساوثجيت: عائلتي لن ينادوني بلقب "سير" في المنزل

مطروح ترفع درجة الاستعداد بالمتنزهات وفنادق الساحل الشمالى.. وسيوة تتزين لإستقبال رأس السنة

باحث: إسرائيل تسعى لتجنب الظهور في مقدمة المواجهة مع الحوثيين (فيديو)

عاجل| نقابات المهندسين والمحامين والصحفيين توقف التعامل مع معامل المختبر والبرج وألفا بسبب الممارسات الأحتكارية