حصاد 2024.. 25% نسبة تطوير المناهج والبرامج الدراسية بالتعليم الفني

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، انجازات الوزارة في قطاع التعليم الفني،حيث اكدت ان لديها 3386 عدد مدارس التعليم الفني للعام 2023 – 2024.

واشارت وزارة التربية والتعليم، إلى إنه تم تدريب المعلمين للعام الدراسى 2024 -2025، حيث تم تدريب عدد 122 معلم ببرنامج "تدريب المدربين" - تدريب عدد 886 معلم على برنامج المنهج التربوى - تدريب عدد 19.140 الف معلم على منهجية الجدارات والتقييم، اضافة لتدريب عدد 11.386 الف معلم على برنامج المحقق الداخلى، وتدريب عدد 5.601 الف معلم على برنامج محقق خارجى - استحداث عدد 4 حقائب تدريبية جديدة).

واوضحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، ان هناك 131 برنامجًا وتخصصًا تم استحداثه وتطويره بمدارس التعليم الفني..فضلا عن إنه تم رفع كفاءة البنية التكنولوجية بها قرابة ال700 مدرسة.

واشارت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، إلى ان تم عقد 77 شراكة مع القطاع الخاص في التعليم والتدريب.

ولفتت الوزارة، إلى إنه تم افتتاح 2 مركز تميز في محافظتي القاهرة والقليوبية، اضافة إلى مراكز تميز جار إنشاؤها بالتعاون مع القطاع الخاص، و2 مركز تميز فى مجالات الطاقة المستدامة وكفاءة استخدام الطاقة في المنيا وأسوان (تم توقيع عقود انشاء المراكز)، اضافة إلى مراكز تميز في مجالات التشييد والبناء.

واكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، إنه تم تطوير المناهج والبرامج الدراسية وفقًا لمنهجية الجدارات المهنية بنسبة 85%.. فضلا عن تطبيق منهجية الجدارات في 2128 مدرسة لهذا العام 2024 – 2025.. كما تم التعاون مع القطاع الخاص في تنظيم ملتقيات التوظيف وتوفير فرص عمل لائقة للخريجين.