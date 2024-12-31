الفيوم: تنفيذ 4 مشروعات بقطاع الطب البيطري بتكلفة 19،7 مليون جنيه

تابع الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، جهود وأنشطة مديرية الطب البيطري التي تم تنفيذها خلال عام 2024، والتي استعرضها تقرير الدكتور مصطفى رمضان عبد السميع، مدير مديرية الطب البيطري بالفيوم.

وأشاد محافظ الفيوم، بالجهود المبذولة من قِبل العاملين بمديرية الطب البيطري ووحداتها البيطرية بمختلف مراكز وقرى المحافظة، مطالبًا إياهم ببذل المزيد من الجهد، استمرارًا لجهود الدولة في الحفاظ على الثروة الحيوانية التي تمثل جزءًا من الأمن الغذائي المصري، وزيادة إنتاجيتها وتحسين سلالاتها وحمايتها من الأمراض الوبائية.

وكشف تقرير مديرية الطب البيطري عن تنفيذ عدد 4 مشروعات خلال عام 2024، بتكفة إجمالية 19،7 مليون جنيه، ضمن الخطة الاستثمارية للمحافظة، شملت إحلال وتجديد الوحدة البيطرية بعزبة قلمشاه التابعة لمركز إطسا، بتكلفة إجمالية 4 مليون و115 ألف جنيه، وإحلال وتجديد الوحدة البيطرية بقرية عتامنة المزارعة، بتكلفة 3 مليون و214 ألف، وإحلال وتجديد الوحدة البيطرية بقرية جبلة مركز سنورس، بتكلفة مليون و662 ألف جنيه، كما تم إحلال وتجديد مجزر سنورس بطريق الزاوية الخضراء، بتكلفة إجمالية 10 مليون و700 ألف جنيه.

كما قامت المديرية بتنفيذ العديد من الأنشطة والفعاليات المختلفة خلال عام 2024، تضمنت تنفيذ حملات تحصين الماشية والطيور ضد الأمراض المختلفة، حيث تم تحصين عدد 738568 رأس ماشية ضد أمرض الحمى القلاعية، وحمى الوادي المتصدع، والجلد العقدي، بواقع تحصين عدد 333173 رأس ماشية ضد مرض الحمى القلاعية، وعدد 240137 ضد مرض الوادي المتصدع، وتحصين عدد 165258 ضد مرض الجلد العقدي، كما تم تحصين عدد 112469 رأس ماشية ضد أمراض حمى الثلاث أيام، وجدري الأغنام والماعز، وطاعون المجترات الصغيرة، والتسمم الدموي، بواقع تحصين عدد 10510 رأس ماشية ضد مرض حمى الثلاث أيام، وعدد 16422 ضد جدري الأغنام والماعز، وعدد 44321 ضد مرض طاعون المجترات الصغيرة، بجانب تحصين عدد 41216 رأس ماشية ضد التسمم الدموي، كما تم تحصين مليون و792 ألف و419 طائرًا ضد مرض أنفلونزا الطيور.

كما أوضح التقرير، أنه تم إجراء الكشف الطبي والعلاج وإجراء عمليات جراحية للحيوانات، حيث تم إجراء 1199 عملية جراحية، والكشف على عدد 40132 رأس ماشية لأمراض الباطنة، وعلاج عدد 666 رأس ماشية أمراض جلدية، والعلاج الجماعي لعدد 47036 حيوانًا، ورش عدد 122590 رأس ماشية بالعلاجات الوقائية، والكشف بجهاز السونار على عدد 1866 رأس ماشية، وعلاج عدد 23285 طائرًا، و240 حيوانًا من الأرانب، كما تم تلقيح الماشية بأجود أنواع السلالات، لعدد 34819 من الأبقار، وعدد 40256 من رؤوس الجاموس، وتمت متابعة حمل عدد 9742 من الأبقار، وعدد 1133 من الجاموس، وتم عمل اختبار ضد مرضي البروسيلا والدرن للماشية، حفاظًا على الصحة العامة للمواطنين، بواقع إختبار عدد 14888 من الأبقار، وعدد 1773 من الجاموس، وعدد 2192 رأس أغنام وماعز، ضد مرض البروسيلا، واختبار عدد 11271 من الأبقار، وعدد 1273 من رؤوس الجاموس ضد مرض الدرن، وتحصين عدد 4091 من الأبقار، وعدد 809 من الجاموس بالعترة "19"، وتحصين عدد 3605 من الأغنام، وعدد 495 من الماعز بتحصين ريف "1"، وتحصين عدد 664 حيوانًا ضد مرض السعار.

كما أشار التقرير إلى أنه تم التأمين على عدد 36477 حيوانًا، وتسجيل بطاقات لعدد 44919 حيوانًا، وترقيم عدد 41739 حيوانًا كبيرًا، وترقيم عدد 3103 حيوانًا صغيرًا، واستخراج 177بطاقة خيلية، وعدد 340 بطاقة لحيوانات أليفة، وترخيص عدد 222 حيوانًا، كما تم الإشراف على الذبح داخل المجازر الحكومية لعدد 18189 رأس ماشية، وعدد 229490 من الدواجن، وتم تشكيل عدد 129 لجنة للتفتيش على الصيدليات والعيادات البيطرية، وتم عمل لجان مسح تناسلي بإجمالي عدد 1077 لجنة، وتم علاج عدد 4865 حيوانًا من خلال تلك اللجان، لافتًا إلى أنه تم إجراء الصفة التشريحية لعدد 305 حيوانًا نافقًا، وصرف التعويضات لعدد 207 من مالكيها طبقًا للشروط المنظمة لذلك، لبدء مشروعات جديدة للثروة الحيوانية، كما قام مسئولو المديرية بشن عدد من الحملات على محال الجزارة ومنافذ بيع اللحوم، تم خلالها تحرير عدد 564 محضرًا لمخالفة الاشتراطات الصحية، وتم ضبط 16 طنًا و681 كليو جرام، من اللحوم غير الصالحة للاستهلاك الآدمي، أو مذبوحة خارج المجازر الحكومية.

وفي قطاع الإرشاد والتوعية، وبالتعاون مع الوحدات المحلية، بشتى أنحاء محافظة الفيوم، تم تنظيم عدد 2205 ندوة وحملة توعوية بيطرية للمواطنين ومربي الماشية، خلال عام 2024، لتوعيتهم بأهمية تحصين الماشية وتسجيلها وترقيمها وكيفية تربية الحيوانات ورعايتها، حفاظًا على الثروة الحيوانية والداجنة، والتوعية بخطورة الأمراض المشتركة خاصة أمراض السعار، مع التعريف بالأساليب السليمة لتلقيح الحيوانات بالسلالات الجيدة، كما تم تنظيم عدد 62 قافلة بيطرية مجانية، بالتعاون مع مراكز بحوث صحة الحيوان، والمجتمع المدني، للكشف وعلاج الماشية بمختلف الوحدات البيطرية بشتى أنحاء المحافظة، تم خلالها الكشف وصرف العلاج لعدد 40735 رأس ماشية، وعدد 14574 طائرًا.

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