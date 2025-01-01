محافظ الفيوم يهنئ رئيس مجلس الوزراء بالعام الميلادي الجديد

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الدكتور مصطفى مدبولى
الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء

بعث الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، برقية تهنئة إلى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، بمناسبة حلول العام الميلادي الجديد.

 

جاء فيها: "بالأصالة عن نفسي وبالإنابة عن شعب وقيادات محافظة الفيوم، يسعدني أن أبعث لسيادتكم بأسمى آيات التهاني وأطيب التمنيات بمناسبة حلول العام الميلادي الجديد، داعيًا المولى عز وجل أن يُحقق كل ما يصبو إليه الشعب المصري العريق من تقدم ورقي وازدهار، حفظ الله لمصرنا الغالية أمنها واستقرارها، مع أطيب تمنياتي لسيادتكم بموفور الصحة والتوفيق".

 

 

 

 

 

 

 

 

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وزير الداخلية يهنئ رئيس مجلس الوزراء بالعام الميلادي الجديد

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