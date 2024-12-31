تبدأ بعد المغرب.. فضل أول ليلة من شهر رجب

شهر رجب أصبح الأبواب خلال الساعات القليلة المقبلة، بالتزامن مع انتظار أول ليلة من شهر رجب لما لها من فضائل على الأمة الإسلامية.

شهر رجب

وتساءل المصريون عن شهر رجب خلال الساعات الماضية وذلك لمعرفة موعده وللإجابة عن سؤال متى تبدأ أول ليلة من شهر رجب؟.

موعد أول ليلة من شهر رجب

كشفت الحسابات الفلكية عن أن أول شهر رجب 2025 سيكون الأربعاء 1 يناير المقبل، ولكن الرؤية الشرعية لهلال الشهر من خلال دار الإفتاء هي المعتمدة لتحديد بداية الشهر العربي الهجري، فإما تتوافق رؤية الدار مع الحسابات الفلكية، وبالتالي تكون بداية شهر رجب في 1 يناير 2025، أو يتعذر رؤية الهلال فتصبح بداية الشهر 2 يناير.



وطبقا للحسابات التي أجراها المعهد القومي للفلك، يولد هلال شهر رجب بعد مغرب اليوم الثلاثاء، وستكون تلك هي أول ليلة من شهر رجب، ويكون غدا الأربعاء هو أول أيام الشهر.

فضل أول ليلة من شهر رجب

وأكدت دار الإفتاء المصرية، أنَ الدعاء في أول ليلة من شهر رجب مستحبٌّ، وهي ليلة يُستجاب فيها الدعاء كما ورد ذلك عن سلفنا الصالح؛ فعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: «خَمْسُ لَيَالٍ لَا يُرَدُّ فِيهِنَّ الدُّعَاءُ: لَيْلَةُ الْجُمُعَةِ، وَأَوَّلُ لَيْلَةٍ مِنْ رَجَبَ، وَلَيْلَةُ النِّصْفِ مِنْ شَعْبَانَ، وَلَيْلَةُ الْعِيدِ، وَلَيْلَةُ النَّحْرِ».

وأشارت دار الإفتاء المصرية، إلى أنه يستحب في أول ليلة من شهر رجب القيام بعدد من الأعمال الصالحة مثل الاستغفار والصلاة على النبي ﷺ، وقراءة سورة يس، والدعاء بإخلاص للذات وللآخرين. هذه الأعمال تعزز من الأجر في هذه الليلة المباركة.

ولفتت إلى أن شهر رجب هو بداية الاستعداد لشهر رمضان، وهو وقت للتأمل والتوبة، لذلك من المهم استغلال أول ليلة من رجب في تقوية العلاقة مع الله.

كان المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، أعلن أن غرة شهـــر رجـــــب 1446هـ فلكيـــًا ستكون يوم الأربعاء الموافق 1 يناير 2025.

وأكد المعهد، أنه يولد هلال شهر رجـــب مباشرة بعد حدوث الاقتران في تمام الدقيقة 28 صباحا بتوقيت القاهرة المحلى يوم الثلاثـاء الموافق 31/12/2024م (يوم الرؤية).

