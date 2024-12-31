تعليم الفيوم: يحصد المركز الثالث على مستوى الجمهورية فى مسابقة نجوم المكتبة في القراءة

شاركت مديرية التربية والتعليم بمحافظة الفيوم، في مسابقة نجوم المكتبة في القراءة، والتى نظمها الإدارة المركزية للأنشطة الطلابية بالوزارة - الإدارة العامة للمكتبات.

حيث فازت الطالبة هيا محمد على - مدرسة عائشة حسانين الثانوية للبنات - إدارة شرق الفيوم التعليمية، بالمركز الثالث على مستوى الجمهورية.

وفي ذلك تقدم الدكتور خالد قبيصي وكيل الوزارة برسالة شكر وتقدير للطالبة الفائزة بالمركز الثالث على مستوى الجمهورية وكذلك لفريق العمل المشرف على الطالبة، والأستاذ هشام أبوعوف مدير عام إدارة الشئون التنفيذية بالمديرية، وتوجية عام المكتبات بالمديرية وإدارة شرق الفيوم التعليمية، وذلك للجهد المتميز المبذول فى العمل.

وذلك تحت رعاية الدكتور محمد عبداللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم.

وإشراف ومتابعة الدكتور خالد خلف قبيصي، وكيل وزارة التربية والتعليم بالفيوم.