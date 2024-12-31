تعليم الفيوم: يحصد المركز الثالث على مستوى الجمهورية فى مسابقة نجوم المكتبة في القراءة

محافظات
الطالبة الفائزة
الطالبة الفائزة

شاركت مديرية التربية والتعليم بمحافظة الفيوم، في مسابقة نجوم المكتبة في القراءة، والتى نظمها الإدارة المركزية للأنشطة الطلابية بالوزارة - الإدارة العامة للمكتبات.

 

حيث فازت الطالبة هيا محمد على - مدرسة عائشة حسانين الثانوية للبنات - إدارة شرق الفيوم التعليمية، بالمركز الثالث على مستوى الجمهورية.

 

وفي ذلك تقدم الدكتور خالد قبيصي وكيل الوزارة برسالة شكر وتقدير للطالبة الفائزة بالمركز الثالث على مستوى الجمهورية وكذلك لفريق العمل المشرف على الطالبة، والأستاذ هشام أبوعوف مدير عام إدارة الشئون التنفيذية بالمديرية، وتوجية عام المكتبات بالمديرية وإدارة شرق الفيوم التعليمية، وذلك للجهد المتميز المبذول فى العمل.

 

وذلك تحت رعاية الدكتور محمد عبداللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم.

وإشراف ومتابعة الدكتور خالد خلف قبيصي، وكيل وزارة التربية والتعليم بالفيوم.

 

 

 

 

 

مدير تعليم الفيوم يشهد التصفيات النهائية لمسابقة أوائل الطلبة للمرحلة الإعدادية بمدارس سنورس

الفيوم تعليم الفيوم المركز الثالث المركز الثالث على مستوى الجمهورية مسابقة نجوم المكتبة مسابقة نجوم المكتبة فى القراءة
Elfagr.org

الأكثر قراءة

شاهد ليفربول يدمر وست هام في عقر داره.. أهداف جنونية وعالمية فيديو | الدوري الإنجليزي الممتاز

عاجل: قرارات هامة لـ محافظ الدقهلية خلال اجتماعه بأصحاب المصانع بالمنطقة الصناعية بجمصه

الإمارات تعلن نجاح عمليات تجميد أنسجة الخصية لـ 4 أطفال

لاعبو عمان: جمهورنا كان اللاعب رقم 11 بعد النقص العددي أمام السعودية في خليجي 26

جاريث ساوثجيت: عائلتي لن ينادوني بلقب "سير" في المنزل

تفاصيل البوسترات الأولى لمسلسل "إقامة جبرية"

عاجل| نقابات المهندسين والمحامين والصحفيين توقف التعامل مع معامل المختبر والبرج وألفا بسبب الممارسات الأحتكارية

مطروح ترفع درجة الاستعداد بالمتنزهات وفنادق الساحل الشمالى.. وسيوة تتزين لإستقبال رأس السنة