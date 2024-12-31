ضبط 34 ألف مخالفة مرورية متنوعة خلال 24 ساعة

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مخالفة مرورية
مخالفة مرورية

واصلت الإدارة العامة للمرور توجيه الحملات المرورية لتحقيق الانضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدى السيارات وضبط المخالفين منهم.. حيث أسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن ضبط (34628) مخالفة مرورية متنوعة.


حيث تم ضبط (575) مخالفة السير دون تراخيص و(14) دراجة نارية مخالفة و(23476) مخالفة تجاوز السرعة المقررة و(7) مخالفات موقف عشوائى و(965) مخالفة التحدث فى الهاتف المحمول أثناء القيادة و(9) مخالفات شروط التراخيص.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.. وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها لضبط المخالفات المرورية.

حوادث الفجر اتخاذ الإجراءات القانونية الإدارة العامة للمرور التراخيص الحملات المرورية

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