مدير تعليم الفيوم يتابع مدرستي باغوص الابتدائية ومدرسة الشهيد أحمد زكي لطيف الإعدادية للبنات

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متابعة عدد من مدارس
متابعة عدد من مدارس إدارتي شرق وغرب الفيوم التعليمية

قام الدكتور خالد خلف قبيصي، وكيل وزارة التربية والتعليم بالفيوم، اليوم الثلاثاء، بزيارة ميدانية صباحية لعدد من المدارس في إدارتي شرق وغرب الفيوم التعليمية، حيث تابع مدرسة باغوص الابتدائية، التابعة لإدارة غرب الفيوم التعليمية، ومدرسة الشهيد أحمد زكي لطيف الإعدادية للبنات التابعة لإدارة شرق الفيوم التعليمية، في إطار متابعة سير العملية التعليمية وضمان الانضباط المدرسي.

 

بدأ الدكتور قبيصي جولته في الصباح الباكر، حيث تابع حضور وانضباط الطلاب والمعلمين، وتأكد من انتظام العملية التعليمية في الفصول الدراسية، كما حرص على تفقد الفصول الدراسية بالصفوف الأولى بمدرسة باغوص الابتدائية، للوقوف على انتظام وانضباط العملية التعليمية بالمدرسة.

حيث اطمأن وكيل الوزارة على سير اليوم الدراسي في الفصول وتفاعل الطلاب مع المعلمين، وأكد على ضرورة توفير بيئة تعليمية جاذبة ومريحة للتلاميذ، مع التركيز على الأنشطة التعليمية التي تساعد في تنمية مهارات التلاميذ

 

كما تابع انتظام وانضباط حضور المعلمين بمدرسة الشهيد أحمد زكي لطيف الإعدادية للبنات وعقد الدكتور قبيصي لقاءً مع المعلمين في المدرسة، حيث ناقش معهم سير العملية التعليمية، والاستعدادات النهائية لبدء امتحانات الفصل الدراسي الأول، والتأكيد على تطبيق اللوائح والقوانين المنظمة لأعمال الامتحانات، والتشديد على تحقيق الانضباط داخل اللجان حرصا على الطلاب وحسن سير العملية الامتحانية، كما نبه مشددًا بعدم اصطحاب الطلاب وكذلك المعلمين التليفون المحمول أثناء سير اللجان الامتحانية

في ختام زيارته، وجه الدكتور خالد قبيصي بضرورة بذل مزيدًا من الجهد  من أجل تحسين البيئة التعليمية وضمان الانضباط في المدرسة، وأكد على استمرار المتابعة لجميع المدارس في المحافظة لضمان استمرار نجاح وتطوير العملية التعليمية.

 

وفي سياق متصل، تابعت الأستاذة ريحاب عريق وكيل المديرية، مدرسة الحريشي للتعليم الأساسي، التابعة لإدارة غرب الفيوم التعليمية، بحضور الدكتورة كريمة أبوالمجد مدير إدارة المشاركة المجتمعية بالمديرية.

تفقدت وكيل المديرية، المدرسة والفصول الدراسية، وأكدت على ضرورة انضباط وانتظام العملية التعليمية بالمدرسة، وانضباط حضور جميع المعلمين بالمدرسة، كما أكدت على ضرورة نظافة المدرسة والفصول الدراسية.

 

 

 

 

 

 

 

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