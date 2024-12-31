كشف ملابسات فيديو وجود حالات اختطاف أطفال بعدد من المحافظات للإتجار بأعضائهم

حوادث
وزارة الداخلية
وزارة الداخلية


نجحت جهود أجهزة وزارة الداخلية في كشف ملابسات تداول مقطع فيديو عبر أحد الحسابات الشخصية بمواقع التواصل الإجتماعى يتضمن إدعاء أحد الأشخاص وجود حالات إختطاف للأطفال بعدد من المحافظات للإتجار بأعضائهم.

بالفحص تبين عدم وجود بلاغات بشأن ما تضمنه مقطع الفيديو المشار إليه، وتم تحديد وضبط القائم على النشر ( فنى كهربائى) وبمواجهته إعترف بإختلاقه الواقعة لرغبته فى الحصول على نسب مشاهدة عالية وتحقيق مكاسب مادية.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

حوادث الفجر اختطاف اطفال جهود أجهزة وزارة الداخلية تداول مقطع فيديو
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