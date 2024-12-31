ضبط المدير المسئول عن مكتب "كاستينج" دون ترخيص بالجيزة

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية بقطاع الشرطة المتخصصة قيام (أحد الأشخاص) بإنشاء وإدارة مكتب كاستينج "دون ترخيص" كائن بدائرة قسم شرطة الدقى بالجيزة، وإستقطاب الشباب والفتيات وتصوير مقاطع فيديو دون إجازة رقابية، مستخدمًا معدات تصوير محمل عليها مصنفات سمعية بصرية "دون ترخيص" بالمخالفة للقانون.

عقب تقنين الإجراءات والتنسيق مع الجهات المعنية تم إستهداف المكتب المُشار إليه، وأمكن ضبط (المدير المسئول)، وعُثر بداخل المكتب على (إستوديو تصوير يحوى كاميرا ديجيتال بها وحدة تخزين محمل عليها مجموعة من الفيديوهات لراغبى التمثيل من مختلف الأجناس والأعمار) وبمواجهته أقر بإرتكابه الواقعة لتحقيق الربح المادى.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.