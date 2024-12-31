ضبط المدير المسئول عن مكتب "كاستينج" دون ترخيص بالجيزة

حوادث
متهم
متهم

 

 

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية بقطاع الشرطة المتخصصة قيام (أحد الأشخاص) بإنشاء وإدارة مكتب كاستينج "دون ترخيص" كائن بدائرة قسم شرطة الدقى بالجيزة، وإستقطاب الشباب والفتيات وتصوير مقاطع فيديو دون إجازة رقابية، مستخدمًا معدات تصوير محمل عليها مصنفات سمعية بصرية "دون ترخيص" بالمخالفة للقانون.

عقب تقنين الإجراءات والتنسيق مع الجهات المعنية تم إستهداف المكتب المُشار إليه، وأمكن ضبط (المدير المسئول)، وعُثر بداخل المكتب على (إستوديو تصوير يحوى كاميرا ديجيتال بها وحدة تخزين محمل عليها مجموعة من الفيديوهات لراغبى التمثيل من مختلف الأجناس والأعمار) وبمواجهته أقر بإرتكابه الواقعة لتحقيق الربح المادى.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

حوادث الفجر استقطاب الشبا استقطاب الشباب الإدارة العامة لمباحث المصنفات أكدت معلومات وتحريات
Elfagr.org

الأكثر قراءة

شاهد ليفربول يدمر وست هام في عقر داره.. أهداف جنونية وعالمية فيديو | الدوري الإنجليزي الممتاز

عاجل: قرارات هامة لـ محافظ الدقهلية خلال اجتماعه بأصحاب المصانع بالمنطقة الصناعية بجمصه

الإمارات تعلن نجاح عمليات تجميد أنسجة الخصية لـ 4 أطفال

لاعبو عمان: جمهورنا كان اللاعب رقم 11 بعد النقص العددي أمام السعودية في خليجي 26

جاريث ساوثجيت: عائلتي لن ينادوني بلقب "سير" في المنزل

تفاصيل البوسترات الأولى لمسلسل "إقامة جبرية"

عاجل| نقابات المهندسين والمحامين والصحفيين توقف التعامل مع معامل المختبر والبرج وألفا بسبب الممارسات الأحتكارية

مطروح ترفع درجة الاستعداد بالمتنزهات وفنادق الساحل الشمالى.. وسيوة تتزين لإستقبال رأس السنة