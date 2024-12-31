خلال 24 ساعة.. ضبط 365 قضية مخدرات بالمحافظات

قامت أجهزة وزارة الداخلية بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية بتوجيه حملة أمنية مكبرة أسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن تحقيق النتائج الإيجابية.

فى مجال ضبط قضايا المخدرات: ضبط (365) قضية مواد مخدرة.. بإجمالي (401) متهم.

فى مجال ضبط قضايا الأسلحة النارية والبيضاء: ضبط (82 قطعة سلاح نارى بحوزة 70 متهم).

فى مجال تنفيذ الأحكام تنفيذ (59192) حكم قضائى متنوع.

فى مجال ضبط التشكيلات العصابية: ضبط (2) تشكيل عصابى ضما (7) متهمين إرتكبوا (7) حوادث متنوعة.

فى مجال ضبط المتهمين الهاربين: ضبط عدد (16) متهم.

فى مجال ضبط القائمين بأعمال البلطجة: ضبط عدد (15) متهم.

فى مجال ضبط الدراجات النارية المخالفة: ضبط عدد (234) دراجة نارية مخالفة.

فى مجال إعادة المركبات المُبلغ بسرقتها: إعادة عدد (6) دراجات نارية.

فى مجال ضبط المخالفات المرورية: ضبط عدد (28545) مخالفة مرورية متنوعة.

فى مجال فحص السائقين: فحص (55) من سائقى السيارات على الطرق السريعة للكشف تعاطيهم المواد المخدرة، وتبين إيجابية (8) منهم.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجارى إستمرار الحملات الأمنية.