لضبط الخارجين عن القانون.. جهود قطاع الأمن الاقتصادي خلال يوم

حوادث
قوة أمنية
قوة أمنية

 

إضطلعت أجهزة الوزارة بالإدارات العامة التابعة لقطاع الأمن الإقتصادى، بتكثيف الحملات الأمنية بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية خلال الفترة الأخيرة فى مجال أعمال تلك الإدارات.. حيث أسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية.

الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات

قامت الإدارة بعدة حملات لضبط كافة المخالفات والظواهر السلبية التى تؤثر على مرفق مترو الأنفاق، ومحطات السكك الحديدية، وداخل القطارات.. وأسفرت جهودها عن ضبط (1264) قضية متنوعة. 
الإدارة العامة لشرطة الكهرباء

أسفرت جهود الإدارة عن ضبط (3751) قضية سرقة تيار كهربائى، ومخالفات شروط التعاقد.  
الإدارة العامة لمباحث الضرائب والرسوم

أسفرت جهود الإدارة عن ضبط (461) قضية فى عدة مجالات أبرزها "الضرائب العامة، مخالفات الجمارك، تحرى مدين لمصلحة الضرائب".

هذا وجارى مواصلة الحملات المكبرة على مستوى الجمهورية.. لإحكام السيطرة الأمنية ومواجهة الجريمة بشتى صورها.

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