ضربات أمنية مستمرة لضبط مرتكبي جرائم الاتجار بالنقد الأجنبي

حوادث
النقد الأجنبي
النقد الأجنبي



أسفرت جهود قطاع الأمن العام بالإشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال24 ساعة عن ضبط عدد من قضايا "الاتجار" فى العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية قرابة (8 مليون جنيه).  

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

يأتي ذلك  إستمرارًا للضربات الأمنية لجرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى والمضاربة بأسعار العملات  عن طريق إخفائها عن التداول والاتجار بها خارج نطاق السوق المصرفى، وما تمثله من تداعيات سلبية على الإقتصاد القومى للبلاد.

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