التلاعب بأسعار الخبز الحر.. ضبط 14 طن دقيق مدعم

حوادث
دقيق
دقيق

 واصل قطاع الأمن العام والإدارة  العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع مديريات الأمن، حملاتها التموينية المكبرة لضبط الجرائم التموينية أسفرت عن ضبط عدد من القضايا فى مجال المخابز السياحية الحرة والمدعمة خلال 24 ساعة ضُبط خلالها حوالى (14) طن دقيق (أبيض، بلدى مدعم).

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

يأتي ذلك استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لحماية جمهور المستهلكين وإحكام الرقابة على الأسواق والتصدى لمحاولات التلاعب بأسعار الخبز والبيع بأزيد من السعر المقرر وعدم الإعلان عن الأسعار.

حوادث الفجر أجهزة وزارة الداخلية إحكام الرقابة على الأسواق الإدارة العامة لشرطة التموين الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة الاعلان عن الاسعار

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