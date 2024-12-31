حصاد 2024.. توفير مسارات تعليم لذوي الاحتياجات الخاصة في مدارس وفصول التربية الخاصة



أولت وزارة التربية والتعليم، اهتماما كبيرا بطلاب الدمج وذوي الاحتياجات الخاصة في مختلف نواحي المنظومة التعليمية على مدار السنوات الماضية، وحرصت الوزارة خلال عام 2024، على مواصلة تعزيز هذه الخدمات والتي تتمثل في الآتي:

١. وضع آليات لدمج التلاميذ بعمليات التعليم والتعلم من خلال تحقيق متعة التعلم وممارسة أنشطة تعليمية تتواكب مع ميول واتجاهات التلاميذ توافقًا مع مستهدفات المناهج المطورة.

٢. متابعة التلاميذ المعرضين للتسرب والانقطاع وإعداد برامج للأخصائيين الاجتماعيين لمعالجة تلك الحالات.

٣. إعداد برامج إثرائي للطلاب للموهوبين.

٤. أولوية قصوى لطلاب الدمج وذوي الاحتياجات الخاصة

٥. مشاركة الطلاب ذوي الإعاقة من مدارس التربية الخاصة وطلاب نظام الدمج التعليمي في الفاعليات الرياضية والثقافية والفنية والترفيهية على المستويات المحلية والإقليمية.

٦. استفادة طلاب الدمج من الخدمات التأهيلية المقدمة من المراكز المختصة لذوي الاحتياجات الخاصة.

٧. اتاحة الالتحاق بنظام الدمج التعليمي في جميع أنواع المدارس النظامية خلال الفترة (1 يونيو - 30 نوفمبر) من نفس العام الدراسي لجميع أنواع الإعاقات.

٨. توفير مسارات تعليم لذوي الاحتياجات الخاصة في مدارس وفصول التربية الخاصة بهدف تقديم بيئة تعليمية ملائمة للطلاب ذوي الإعاقة المتوسطة والشديدة.



٩. (159825) طالبا وطالبة مقيدون في نظام الدمج التعليمي بكافة مدارس التعليم بأنواعه ومراحله المختلفة.



١٠. استفادة طلاب الدمج من عدد من الخدمات التأهيلية المقدمة للطلاب ذوي الإعاقة البسيطة وذلك بمركز ريادة لذوي الاحتياجات الخاصة بالعاشر من رمضان، ومركز التكامل الحسي بمدرسة الأمل للصم بالمطرية بالقاهرة، بالإضافة إلى مركز التكامل الحسي بمدرسة التربية الفكرية بالعريش بشمال سيناء.

١١. تنفيذ حملات توعية حول طلاب الدمج كان آخرها حملة "المدرسة مكان لينا كلنا" للتوعية بقضايا طلاب ذوي الإعاقة المدمجين بالتعليم العام والفني والخاص في ضوء القوانين واللوائح التنظيمية.

١٢. تنفيذ تجربة السطر الالكتروني للمكفوفين وتدريب المعلمين في عدد من المدارس.

١٣. إعداد مناهج مطورة للتربية الفكرية بمرحلة رياض الأطفال.