رخصة مزورة.. سقوط عصابة النصب والاحتيال على المواطنين بالقاهرة

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نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة في القبض على المتهمين بالنصب والاحتيال على المواطنين من خلال بيع سيارة برخصة تسيير مزورة بالقاهرة. 
 
تبلغ لقسم شرطة 15 مايو بمديرية أمن القاهرة من (أحد الأشخاص- مقيم بمحافظة الجيزة) بشرائه سيارة عبر أحد مواقع التسوق الإلكترونى من (أحد الأشخاص - مقيم بمحافظة أسيوط) حيث تقابل معه بدائرة القسم وإتفق الأخير معه على إحضار الأوراق فى اليوم التالى إلا أنه تنصل منه.

بالفحص تبين أن رخصة التسيير الخاصة بالسيارة "مزورة"، وبالكشف الفنـــى علــى اللوحات المعدنية المُثبتة على السيارة تبين أنها خاصة بسيارة أُخــــرى.

بإجراء التحريات تبين أن وراء إرتكاب الواقعة (عاملان بمعرض سيارات كائن بدائرة قسم شرطة حلوان - مقيمان بمحافظة الجيزة).


عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهــما، وبحوزتهما (مبلغ مالــى- شهادة مخالفات للسيارة محل الواقعـــة - توكيل بيع للسيارة غير مختوم - بطاقة شخصية بإسم أحد الأشخاص "عثرا عليها بالطريق العام").. وبمواجهتهما إعترفا بإرتكاب الواقعة وأضافا بتحصلهما على السيارة محل الواقعة من (تاجر سيارات بمحافظة المنيا "محبوس على ذمة إحدى القضايا") وقيام الأخير بإصطناع رخصة تسيير السيارة لهما بإستخدام البطاقة المشار إليها، وأقرا  بإرتكابهما واقعة نصب أخرى على (أحد الأشخاص - مقيم بمحافظة جنوب سيناء) من خلال عرض ذات السيارة عليه والتحصل منه على مبلغ مالى.

باستدعاء المجنى عليهــــما، تعرفا على المتهمين، وإتهموهما بالنصب عليهما.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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