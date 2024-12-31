قبل رأس السنة.. ليلة سقوط 13 لصا بقبضة الأمن بالقاهرة

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من القبض على 13 متهما بإرتكاب جرائم سرقات متنوعة بضربة أمنية بالقاهرة.



حيث تم ضبط تشكيل عصابى مكون من (عاطلَين – لأحدهما معلومات جنائية) تخصص نشاطه الإجرامى فى إرتكاب وقائع السرقات من داخل السيارات بأسلوب "كسر الزجاج".. وبمواجهتهما إعترفا بإرتكاب 7 وقائع سرقة بذات الأسلوب، وتم بإرشادهما ضبط المسروقات ومبالغ مالية من متحصلات نشاطهما.



وتمكنوا من ضبط (عاطلَين وربة منزل) لقيامهم بإرتكاب واقعة سرقة حقيبة من داخل سيارة بدائرة قسم شرطة الزيتون تحوى (مبالغ مالية ومتعلقات شخصية) وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكاب الواقعة وقيامهم بشراء مواد مخدرة بقصد الاتجار بالمبلغ المالى "متحصلات الواقعة" والتخلص من باقى المسروقات.

كما تم ضبط تشكيل عصابى مكون من (3 أشخاص) تخصص نشاطه الإجرامى فى إرتكاب وقائع سرقات المساكن بأسلوب "كسر الباب"، وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكاب 4 وقائع سرقة بذات الأسلوب، وتم بإرشادهم ضبط كافة المسروقات المستولى عليها.



وتم ضبط تشكيل عصابى مكون من (3 أشخاص) تخصص نشاطه الإجرامى فى إرتكاب وقائع سرقات الدراجات النارية بأسلوب "توصيل الأسلاك".. وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكاب 3 وقائع سرقة، وتم بإرشادهم ضبط الدرجات النارية المستولى عليها.

وتم ضبط (حارس مسكن وخادمة) لقيامهما بإرتكاب واقعة سرقة (كمية من المشغولات الذهبية) من داخل المسكن محل عملهما الكائن بدائرة قسم شرطة التجمع الخامس.. وبمواجهتهما إعترفا بإرتكاب الواقعة بأسلوب "المغافلة".



تم اتخاذ الإجراءات القانونية.