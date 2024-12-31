محافظ بني سويف يتفقد مشروع انشاء مركز تنمية وصحة الأسرة ببني عدي

محافظات
جانب من الجولة
جانب من الجولة

تفقد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، اليوم الثلاثاء، أعمال إنشاء مركز تنمية وصحة الأسرة ببني عدي مركز ناصر، والذي يتم تنفيذه ضمن خطة الوزارة، لتقديم  خدمات المبادرات الرئاسية والخدمات التوعوية، في إطار المشروع القومي لتنمية الأسرة.

 

ورافق محافظ بني سويف، خلال الزيارة:اللواء سامي علام السكرتير العام المساعد بمحافظة بني سويف، والدكتورة سماح جاد وكيل وزارة الصحة ببني سويف، وشوقي هاشم رئيس مركز ومدينة ناصر، الدكتور محمد قريبة وكيل المديرية، ود. علاء سعيد مدير وحدة التنمية الاقتصادية بالمحافظة.

 

وتفقد محافظ بني سويف، المشروع، الذي يتكون من مبني رئيسي على مساحة 500 متر مربع تقريبا، يضم دور أرضي ودورين علوي، تشتمل على غرف تطعيمات، تأهيل زواج، خدمات معاقين وخدمات مراهقين وصيدلة وحمامات واستراحة ممرضيين وقاعة محاضرات، ومشغل وفرز وتعقيم ومغسلة ومخازن منتجات ومعدات، بجانب مبنى آخر للحضانة والسكنى على مساحة 130 متر تقريبًا، عبارة عن دور أرضي يشمل حضانة تتكون من فصول وغرفة إدارية، وحمامات وأوفيس  وغيرها بجانب منطقة ألعاب.

 

واستمع محافظ بني سويف، لشرح موجز حول مراحل تنفيذ المشروع ونسبة الإنجاز التي وصلت لنحو 95%، مشددًا على ضرورة الإلتزام بالجداول الزمنية المحددة والمعايير الهندسية لضمان تسليم المشروع في أقرب وقت ممكن، لا سيما وأنه سيمثل إضافة متميزة تتكامل مع مشروعات حياة كريمة في القطاع الصحي، بما يسهم في تعزيز خدمات الرعاية الأولية وتقديم خدمات المبادرات الرئاسية في المناطق الريفية ضمن خطة الدولة لتوفير الخدمات الصحية المتكاملة.

 

كما تضمنت الزيارة مشروع مركز طب الأسرة الجاري تنفيذه ضمن مشروعات "حياة كريمة" تحت إشراف جهاز التعمير، حيث تجول المحافظ داخل المشروع المكون من دور أرضي و2 علوي، ومن المقرر أن يشتمل على عيادات طب أسرة، أسنان، ومتابعة حمل، وقياس مؤشرات حيوية وتطعيمات، وعيادة أطفال وغرف أشعة، تحكم، وتعقيم، وغيرها.

 

حيث وجه محافظ بني سويف، بتلافي بعض الملاحظات البسيطة ومراجعة توصيلات كابلات المرافق واشتراطات الأمن والسلامة، بالتنسيق مع الجهات المعنية من شركة دار الهندسة وجهاز التعمير ووحدة حياة كريمة بمحافظة بني سويف.

بني سويف محافظة بني سويف اخبار محافظة بني سويف محافظ بني سويف أخبار بني سويف اليوم جامعة بني سويف

مواد متعلقة

بعد 3 ساعات.. الأجهزة الأمنية تكشف ملابسات العثور على جثة شاب في بني سويف

العثور على جثة شاب عليها آثار تعذيب بزراعات البنجر بقرية الدير ببني سويف

رئيس جامعة بني سويف يشيد بمبادرة كلية التكنولوجيا والتعليم لتجميل وتزيينها

فوز 3 اشقاء من بني سويف بالمركزين الثاني والثالث عالميًا بمسابقة الـ “يوسى ماث”

محافظ بني سويف يوجه بتطبيق الأساليب الحديثة لترشيد استهلاك مياه الري

محافظ بني سويف يوجه بتطبيق الأساليب الحديثة لترشيد استهلاك مياه الري

محافظ بني سويف يتابع انتظام الدراسة ويفتح حوارًا مع طالبات سمسطا الإعدادية

إصابة طالبة بكلية الطب اثر سقوطها من الطابق الخامس بمنزل أسرتها ببني سويف

الأكثر قراءة

شاهد ليفربول يدمر وست هام في عقر داره.. أهداف جنونية وعالمية فيديو | الدوري الإنجليزي الممتاز

عاجل: قرارات هامة لـ محافظ الدقهلية خلال اجتماعه بأصحاب المصانع بالمنطقة الصناعية بجمصه

لاعبو عمان: جمهورنا كان اللاعب رقم 11 بعد النقص العددي أمام السعودية في خليجي 26

جاريث ساوثجيت: عائلتي لن ينادوني بلقب "سير" في المنزل

الإمارات تعلن نجاح عمليات تجميد أنسجة الخصية لـ 4 أطفال

تفاصيل البوسترات الأولى لمسلسل "إقامة جبرية"

نقيب الإعلاميين مهنئًا الرئيس السيسي بالعام الجديد: نجدد العهد والوفاء بالالتزام الوطني خلف قيادتنا الحكيمة

وزير الإسكان يتابع موقف مشروعات الطرق والكهرباء وما تم إنجازه بعام 2024 بمدينة القاهرة الجديدة