تغريم 10 آلاف جنيه لمصطفى كامل في سب موظف بنقابة الموسيقيين

عاقبت محكمة جنح عابدين، برئاسة المستشار عمرو اباظة، وعضوية المستشارين عبد الرحمن الجوهرى، وحضور مصطفي محمود وكيل النائب العام، بتغريم نقيب الموسيقيين مصطفي كامل، في سب موظف بنقابة المهن الموسيقية، 10 آلاف جنيه، والزامه بأن يؤدى للمدعى بالحق المدنى مبلغ 15 الف جنيه وواحد، علي سبيل التعويض المدنى المؤقت والتزامه بمصروفات الدعويين الجنائية والمدنية و50 جنيه أتعاب محاماه.

كما قضت برفض الدعوى المدنيه المقابلة المقامه من المتهم، والزمته بالمصاريف.