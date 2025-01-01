حصاد 2024| فحص 8 ملايين طالب للكشف المبكر عن سوء التغذية والتقزم

أخبار مصر
بوابة الفجر

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، انجازات مواصلة مبادرة الكشف المبكر لكافة التلاميذ للمرحلة الابتدائية واسفرت عن الآتي خلال عام 2024:

- مواصلة مبادرة الكشف المبكر لكافة التلاميذ للمرحلة الابتدائية عن (سوء التغذية "الأنيميا" والتقزم) في 23 محافظة على مستوى الجمهورية، حيث تم فحص إجمالي 8 مليون و875289 ألف طالب.

- تفعيل وثيقة حقوق الطفل السكري على كافة المدارس بكافة نوعياتها.

- العمل على رفع كفاءة هيئة التدريس في التعامل مع الفئات الدامجة عن طريق التدريبات.

- الاستمرار في تقديم التغذية المدرسية الصحية اللازمة للحفاظ على الكفاءة الصحية للتلاميذ.

- وضع آليات لدمج التلاميذ بعمليات التعليم والتعلم من خلال تحقيق متعة التعلم وممارسة أنشطة تعليمية تتواكب مع ميول واتجاهات التلاميذ توافقًا مع مستهدفات المناهج المطورة.

- متابعة التلاميذ المعرضين للتسرب والانقطاع وإعداد برامج للأخصائيين الاجتماعيين لمعالجة تلك الحالات.

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