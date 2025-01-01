حصاد 2024| فحص 8 ملايين طالب للكشف المبكر عن سوء التغذية والتقزم

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، انجازات مواصلة مبادرة الكشف المبكر لكافة التلاميذ للمرحلة الابتدائية واسفرت عن الآتي خلال عام 2024:

- مواصلة مبادرة الكشف المبكر لكافة التلاميذ للمرحلة الابتدائية عن (سوء التغذية "الأنيميا" والتقزم) في 23 محافظة على مستوى الجمهورية، حيث تم فحص إجمالي 8 مليون و875289 ألف طالب.

- تفعيل وثيقة حقوق الطفل السكري على كافة المدارس بكافة نوعياتها.

- العمل على رفع كفاءة هيئة التدريس في التعامل مع الفئات الدامجة عن طريق التدريبات.

- الاستمرار في تقديم التغذية المدرسية الصحية اللازمة للحفاظ على الكفاءة الصحية للتلاميذ.

- وضع آليات لدمج التلاميذ بعمليات التعليم والتعلم من خلال تحقيق متعة التعلم وممارسة أنشطة تعليمية تتواكب مع ميول واتجاهات التلاميذ توافقًا مع مستهدفات المناهج المطورة.

- متابعة التلاميذ المعرضين للتسرب والانقطاع وإعداد برامج للأخصائيين الاجتماعيين لمعالجة تلك الحالات.