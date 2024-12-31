تفاصيل قافلتان طبيتان لدعم (478) مريض بأسوان

شاركت مديرية التضامن الإجتماعى بأسوان جمعية الاورمان فى تنظيم قافلتان طبيتان بالمستشفى الجامعى بأسوان استهدفا توقيع الكشف الطبي على عدد (478)مريض ضمن المرضى الغير قادرين بقرى الاصلاح والرغامه البلد والنجاجره بمركز كوم امبو، وقرى العليقات والشطب والجعافره مركز دراو، وقرى كيما والسيل الريفي والامبركاب والشيخ هارون وابوالريش والصداقه بمركز اسوان.



وقال اللواء ممدوح شعبان، مدير عام جمعية الأورمان، إنه تم اجراء كافة الفحوصات والأشعة والتحاليل الطبية اللازمة بالمجان مع تحمل نفقات إنتقال المرضي ذهابا وعودة، بالاضافة إلى إجراء عمليات جراحات العيون المختلفة بداية بالمياه البيضاء والمياه الزرقاء مرورًا بجراحات الشبكية وصولًا إلى زرع القرنية، وجميع عمليات القلب،وتسليم الأجهزة التعويضية وتقديم جميع الخدمات الطبية لمن يحتاج وكل ذلك بالمجان تمامًا

مؤكدًا أن تحديد الحالات المستفيدة يكون وفق أبحاث ميدانية بالتعاون مع مديرية التضامن الاجتماعى بأسوان لتحديد الحالات المستحقة والأولى بالرعايا.



ولفت "شعبان "إلى أن الدعم الكبير الذى تقدمه الأورمان يأتى فى إطار جهود الجمعية لدعم منظومة العمل الأهلى والمجتمعى فى مصر وفى المناطق الأكثر احتياجًا وضمن مساهمات الجمعية الفاعلة فى الارتقاء بمستوى الخدمات التى تقدمها على مستوى الجمهورية.

مشيدًا، بالاهتمام الذي توليه مديرية التضامن الاجتماعي بأسوان تحت قيادة محمد يوسف لمختلف الطبقات الإجتماعية والدور الذي تقوم به على أرض المحافظة خاصة ما تقوم به في برامج الحماية إلاجتماعية وإطلاقها للعديد من المبادرات وتقديم المساعدات ودعم الأسر الأولى بالرعاية وتحقيق الرضا بين المواطنيين.



وأوضح أن الجمعية بمحافظة أسوان نفذت عددًا كبيرًا من المشروعات الخيرية ومنها بجانب تنظيم القوافل الطبية تسليم مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر للسيدات الأرامل غير القادرات والأسر غير القادرة، كذلك مساعدة شرائح غير القادرين بالمحافظة من مرضى القلب والعيون لاجراء الجراحات المطلوبة وصرف الدواء اللازم بعد توقيع الكشف لدى أفضل المؤسسات الطبية فى المحافظة وفي القاهرة، كذلك توزيع المساعدات الموسمية على شرائح غير القادرين فى المحافظة من شنطة رمضان وبطاطين الشتاء ولحوم الاضاحي.