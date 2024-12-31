أعلن الكابتن علي ماهر المدير الفني للفريق الأول للكرة بالنادي المصري، عن تشكيلته المختارة لخوض مباراته بالجولة السابعة من الدوري المصري الممتاز والتي تجمعه بنظيره فريق سيراميكا كليوباترا والمقرر إقامتها في الثالثة عصر اليوم الثلاثاء على ستاد السويس الجديد.

علي ماهر يعلن تشكيل المصري لمباراة سيراميكا كليوباترا بالجولة السابعة من الدوري

وضمت التشكيلة الأساسية كل من محمود جاد لحراسة المرمى، كريم العراقي، محمد هاشم، خالد صبحي ، عمرو سعداوي لخط الظهر، سامادو أتدجيكو، محمود حمادة كثنائي ارتكاز دفاعي لخط الوسط، فخر الدين بن يوسف،عبد الرحيم دغموم، أحمد القرموطي كقاعدة ارتكاز هجومي خلف رأس الحربة الوحيد صلاح محسن.

فيما ضمت قائمة البدلاء محمد شحاته، حسن علي، محمد الشامي، سمير فكري، كريم بامبو، خالد الغندور، محمد مخلوف، يوسف الجوهري، بابا بادجي.

ومن المقرر أن تذاع هذه المباراة عبر شبكة قنوات اون تايم سبورت الناقل الحصري لجميع مباريات الدوري المصري الممتاز.

