محافظ الفيوم يبعث ببرقية تهنئة للرئيس السيسي بمناسبة العام الميلادي الجديد

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بوابة الفجر

بعث الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، برقية تهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بمناسبة حلول العام الميلادي الجديد.

وقال المحافظ في برقيته: "بالأصالة عن نفسي وبالإنابة عن شعب وقيادات محافظة الفيوم، يسعدني أن أبعث بأسمى آيات التهنئة وأطيب التمنيات القلبية بمناسبة حلول العام الميلادي الجديد، داعيًا الله عز وجل أن يحقق كل ما يصبو إليه الشعب المصري من تقدم ورقي وازدهار، في ظل قيادتكم الحكيمة لمسيرة الوطن نحو مستقبل مشرق."

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وأضاف الأنصاري: "إننا نجدد العهد بأن نبذل المزيد من الجهد والعطاء، وأن نسير على دربكم من أجل دفع عجلة التنمية الشاملة وتحقيق رؤية مصر 2030، وأن ينعم الشعب المصري العظيم بمزيد من التقدم والرخاء." واختتم محافظ الفيوم برقيته بالدعاء قائلًا: "نسأل الله أن يحفظكم ويرعاكم، ويكلل جهودكم بالنجاح، ويوفقكم لما فيه عزة وطننا، وأن يمن عليكم بموفور الصحة والسعادة والتوفيق."

 

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