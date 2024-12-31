حصاد البرلمان 2024.. أبرز القوانين التي أقرها مجلس النواب خلال العام



شَهِد مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال عام 2024، إقرار عددًا من مشروعات القوانين الهامة، والتي بلغت نحو (164) قانون، بإجمالي عدد مواد بلغ نحو (1746) مادة.



وكانت أبرز القوانين التي أقرها المجلس ما يلي:



1- قانون حافز مشروعات إنتاج الهيدروجين الأخضر ومشتقاته.

2- قانون تعديل بعض أحكام القانون رقم 139 لسنة 2021 بإنشاء صندوق مواجهة الطوارئ الطبية.



3- قانون إنشاء جهاز إدارة والتصرف في الأموال المستردة والمتحفظ عليها.



4- قانون تعديل بعض أحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019.



5- قانون إنشاء وتنظيم نقابة التكنولوجيين.



6- قانون تعديل بعض أحكام القانون رقم 6 لسنة 2022 بإصدار قانون المالية العامة الموحد والقانون المرافق له.



7- قانون رعاية حقوق المسنين.



8- قانون منح التزام المرافق العامة لإنشاء وإدارة وتشغيل وتطوير المنشآت الصحية.



9- قانون التأمين الموحد.



10- قانون تعديل بعض أحكام قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية الصادر بالقانون رقم 120 لسنة 2008.



11- قانون تعديل بعض أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 13 لسنة 1968.



12- قانون تعديل بعض أحكام القانون رقم ١٧٧ لسنة ٢٠١٨ بإنشاء صندوق مصر السيادى للاستثمار والتنمية.



13- قانون إنشاء المجلس الوطنى للتعليم والبحث والابتكار.



14- قانون لجوء الأجانب.