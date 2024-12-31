غدًا.. "بيت الزكاة والصدقات" يبدأ صرف إعانة شهر يناير للمستحقين

وجَّه الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، رئيس مجلس أمناء بيت الزكاة والصدقات، بصرف الإعانة الشهرية لمستحقي الدعم النقدي الشهري عن شهر يناير بداية من غد الأربعاء الموافق 1 من يناير 2025م.

وأكد "بيت الزكاة والصدقات" في بيان له اليوم الثلاثاء الموافق 31 من ديسمبر 2024م، أن صرف الإعانة الشهرية للأسر المستحقة والأوْلى بالرعاية عن شهر يناير 2025م، سيكون متوافرًا في جميع مكاتب البريد على مستوى الجمهورية.

وأوضح بيت الزكاة والصدقات، أن صرف الإعانات الشهرية للمستحقين يندرج ضمن برنامج (سند) لتقديم إعانات شهرية للأوْلى بالرعاية في جميع المحافظات، وهو أحد البرامج التنموية لـ«بيت الزكاة والصدقات» التي تعمل على مد يد العون إلى الأسر الأكثر احتياجًا التي تجد صعوبة في تحمل نفقات الحياة وأعبائها.