محافظ الجيزة يوجه بتجهيز المتنزهات والحدائق لاستقبال الزوار بمناسبة الأعياد

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المهندس عادل النجار
المهندس عادل النجار محافظ الجيزة

كلف المهندس عادل النجار محافظ الجيزة رؤساء الأحياء والمراكز والمدن والوحدات المحلية وهيئة النظافة والتجميل بتكثيف أعمال النظافة ورفع المخلفات والإشغالات بشكل دوري وعدم السماح بتعدي المحال والكافيهات والمطاعم علي الطريق العام لتوفير حرم أمن لسير المواطنين وذلك في اطار استعدادات المحافظة لاستقبال العام الميلادي الجديد وعيد الميلاد المجيد. 
كما وجه محافظ الجيزة رؤساء الأحياء والمراكز والمديريات المعنية بمتابعة تجهيز كافة المنتزهات والحدائق لاستقبال الزوار وضرورة رفع كفاءة وتمهيد الطرق المؤدية للكنائس ومحيطها وإزالة أي إشغالات أو تعديات على الطريق العام لتسهيل حركة المواطنين.
وشدد محافظ الجيزة علي التعاون مع الجهات المعنية واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة الكفيلة لحماية المواطنين وتأمين المنشآت والتواجد الميداني للتعامل الفوري مع كافة البلاغات والشكاوي الواردة للمواطنين وانتظام تواجد النوبتجيات المسائية للتأكد من انتظام تقديم الخدمات للمواطنين دون تأثر.

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