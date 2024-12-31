تشكيل سيراميكا كيلوباترا لمواجهة المصري بالدوري

الفجر الرياضي
بوابة الفجر

 

أعلن الجهاز الفني لفريق سيراميكا كليوباترا بقيادة الكابتن أيمن الرمادي، تشكيل الفريق لمواجهة المصري البورسعيدي في الأسبوع السابعة من بطولة الدوري العام.

تشكيل سيراميكا كيلوباترا لمواجهة المصري بالدوري

وجاء تشكيل الفريق كالتالي:

حراسة المرمى: محمد بسام.

خط الدفاع: حسين السيد - رجب نبيل -أحمد بيكهام - عبد الله مجدي.

خط الوسط: محمد عادل - محمود زلاكة - إسلام عيسى -  احمد القندوسي - محمد توني.

خط الهجوم: فخري لاكاي.

يجلس على مقاعد البدلاء كلا من:

محمد كوكو  - چاستيس آرثر - أحمد هاني  - عبد الرحمن بودي - محمد رضا - عمرو قلاوة - محمد صادق - ايمن موكا - مروان عثمان.
 

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