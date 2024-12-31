مطروح ترفع درجة الاستعداد بالمتنزهات وفنادق الساحل الشمالى.. وسيوة تتزين لإستقبال رأس السنة



أعلن اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، رفع درجة الاستعداد بالمتنزهات والحدائق والمستشفيات مع استقبال العام الميلادي الجديد، مشيرا إلى أن فنادق محافظة مطروح والمتمثلة فى الساحل الشمالى وواحة سيوة وهى الأكثر عددا وجذبا للسائحين المصريين والأجانب خلال هذه الفترة، قد استعدت لاستقبال رأس السنة والعام الجديد، حيث استعدت الفنادق والمنتجعات بتجهيزات ومظاهر احتفالية داخلية والتى تجذب السائحين للتمتع بتجربة سياحية فريدة ومتميزة بواحة سيوة الغراء.



وأشار محمد أنور مدير عام السياحة بالمحافظة، إلى توافد السياحة الداخلية من المصريين والأجانب للاستمتاع بمظاهر الاحتفالات.

كما استعدت الحدائق العامة والمتنزهات بالمحافظة، لاستقبال زوارها مع احتفالات رأس السنة الميلادية، مشيرا إلى أن العديد من الفنادق قد أطلقت عروضا ترويجية واحتفالات داخلية وخاصة فى فنادق سيوة لجذب أعدادا من السياح المصرين والأجانب خلال احتفالات العام الجديد.

وقد تنوعت نسب الاشغال بين الفنادق بنسب عالية وتشهد مدينة سيوة إقبالا كبيرا خلال الفترة الحالية نظرا لطبيعة سيوة الساحرة وجوها المتميز وشمسها الساطعة الدافئة وأجوائها الخلابة وتنوع المقومات السياحية بها ومنها قلعة شالى القديمة وبحيرات الملح الطبيعية وعيون المياه الكبريتية (عين كليوباترا) وكذلك جيل الموتى وجبل الدكرور وقاعة تتويج الاسكندر الأكبر، وجزيرة فطناس لمشاهدة الغروب.

بالإضافة إلى القيام برحلات السفاري والاحتفال برأس السنة الجديدة داخل الصحراء والتمتع بالعشاء والأطعمة السيوية المختلفة مع مشاهدة الحفلات السيوية ذات الطابع التراثي الفريد.