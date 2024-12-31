لهذا السبب..محافظ الدقهلية يستقبل الدكتور محمد غنيم ويشيد بدوره في مجال زراعة الكلى

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محافظ الدقهلية خلال استقباله الدكتور محمد غنيم

استقبل اللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية، صباح اليوم، الدكتور محمد غنيم، رائد زراعة الكلى والمسالك البولية، بمكتبه في زيارة ودية، وتبادل الجانبان الحديث حول الشأن العام للمحافظة،

 وأشاد المحافظ بالدور البارز لجامعة المنصورة التي تُعد مصدر فخر لكل المصريين، بفضل كوادرها العلمية المتميزة ومكانتها المتقدمة بين جامعات العالم.

أكد محافظ الدقهلية أن الدكتور غنيم ليس مجرد طبيب، بل هو علامة بارزة في مجال الطب ورائد زراعة الكلى ليس في مصر فقط بل في الشرق الأوسط والعالم. وأوضح أن مسيرة عطائه وتميزه المستمرة تجعله نموذجًا يحتذى به، سواء في المجال الطبي أو في المشاركة الفعالة في العديد من المجالات الأخرى.

من جانبه، أعرب الدكتور محمد غنيم عن امتنانه لاستقبال المحافظ، وقدم التهنئة بمناسبة العام الميلادي الجديد وحلول شهر رجب، وأشاد بجهوده في تحسين مستوى الخدمات بمختلف القطاعات، مشيرًا إلى التحسن الملحوظ في النظافة والمظهر الحضاري بمدينة المنصورة، والالتزام بالمتابعة اليومية لتلبية احتياجات المواطنين.

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