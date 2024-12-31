توقعات بحدوث عمليات تصحيح لمستويات 2250 دولار للأوقية

عاجل| بحوث مباشر تعدل نظرتها إلى سلبية لأسعار الذهب في 2025

الاقتصاد
توقعات سلبية وتصحيح
توقعات سلبية وتصحيح عنيف لاسعار الذهب في 2025

 

عدلت بحوث مباشر في تقريرها لتحليل الفني الاخير، نظرتها لاسعار الذهب العالمية إلى سلبية.

وقالت بحوث مباشر في تقرير اطلعت عليه بوابة الفجر الالكترونية، إن أسعار الذهب العالمية قد حققت مستهدفتها عند 2500  و 2600 دولار للأوقية بل تجاوزت 2700 دولار للأوقية.

وشهدت أسعار الذهب في الأسواق العالمية مكاسب قوية خلال تعاملات 2024 مدعومة بالتوترات الجيوسياسية، حيث حقق المعدن الأصفر منذ بداية العام وقبل ساعات قليلة من اغلاق عام 2024 مكاسب 26.3%.

وأشارت بحوث مباشر، إلى أن التحليل الفني لأسعار الذهب اظهر أنها كونت شموعا سلبية لأول مرة منذ الربع الأول من عام 2024، متوقعة أن هذا يرجح حدوث تراجع للتصحيح إلى مستويات 2300 و2250 دولار للأوقية قبل أن يرتد لأعلي مرة اخري.

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