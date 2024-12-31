موعد استطلاع هلال شهر رجب لعام 1446

شهر رجب.. دار الإفتاء تستطلع هلال شهر رجب عقب صلاة المغرب اليوم

أخبار مصر
شهر رجب لعام 1446
شهر رجب لعام 1446

دار الإفتاء، شهر رجب، موعد استطلاع هلال شهر رجب، تستطلع دار الإفتاء المصرية هلال شهر رجب لعام 1446 هجريا، اليوم الثلاثاء الموافق 31 ديسمبر لعام 2024، والموافق 29 جمادى الاخرة لعام 1446 هجريا، وذلك عقب صلاة المغرب، من خلال لجانها الشرعية المنتشرة فى انحاء الجمهورية.

استطلاع هلال شهر رجب 

شهر رجب 

وكانت قد كشفت الحسابات الفلكية، عن موعد بداية شهر رجب فلكيا لعام 1446 هجريا، ووفق الحسابات الفلكية التى أجراها المعهد القومى للبحوث الفلكية، وذلك بعد أن أعلنت دارُ الإفتاءِ المصريةُ فى وقت سابق أن يومَ الثلاثاء الموافق الثالث من شهر ديسمبر لعام ألفين وأربعة وعشرين ميلاديًّا هو أول أيام شهر جمادى الآخرة لعام ألفٍ وأربعمائةٍ وستة وأربعين هجريًّا. 

لذلك سيكون غرة شهر رجب لعام 1446 هجريا وأول أيام شهر رجب المعظم يوم الأربعاء 1-1-2025.

txt

دار الإفتاء تحدد موعد استطلاع هلال شهر رجب لعام 1446 هجريا.. الثلاثاء 31 ديسمبر

txt

موعد شهر رمضان 2025: متى يبدأ الشهر الفضيل وعدد أيامه؟

التقويم الهجري 

شهر رجب 

والتقويم الهجرى أو القمرى أو الإسلامى هو تقويم يعتمد على دورة القمر لتحديد الأشهر وتتخذه بعض البلدان العربية مثل السعودية كتقويم رسمى للدولة. 

وكان قد أنشأه الخليفة عمر بن الخطاب وجعل هجرة الرسول صلى الله عليه وسلم، من مكة إلى المدينة فى 12 ربیع الأول (24 سبتمبر عام 622م) مرجعًا لأول سنة فيه، وهذا هو سبب تسميته التقويم الهجرى.

ويعتمد نظام التقويم الهجري على الشهر القمرى الذى يتمثل بالمدة الزمنية التى يستغرقها القمر فى دورة كاملة حول الأرض والأشهر الهجرية مدتها 12 شهر وهم:

1- محرم.

2- صفر.

3- ربيع الأول

4- ربيع الآخر. 

5- جمادى الأولى.

6- جمادى الآخرة.

7- رجب. 

8- شعبان. 

9- رمضان.

10- شوال.

11- ذو القعدة.

12- ذو الحجة.

موعد بداية شهر رمضان المبارك لعام 1446 هجريًا

وفقًا للحسابات الفلكية، فإنه يتبقى 59 يوم على بداية شهر رمضان المبارك، حيث سيبدأ أول أيام الشهر الكريم يوم السبت الموافق 1 مارس 2025. 

دار الافتاء شهر رجب استطلاع هلال شهر رجب هلال شهر رجب استطلاع هلال شهر رجب لعام 1446 دار الإفتاء تستطلع هلال شهر رجب شهر رجب استطلاع الهلال

مواد متعلقة

طرق تحديد هلال شهر رجب 1446 وفق دار الإفتاء المصرية

"فلكيًا" موعد غرة شهر رجب 1446 ورمضان 2025 وتفاصيل المنازل القمرية
Elfagr.org

الأكثر قراءة

شاهد ليفربول يدمر وست هام في عقر داره.. أهداف جنونية وعالمية فيديو | الدوري الإنجليزي الممتاز

عاجل: قرارات هامة لـ محافظ الدقهلية خلال اجتماعه بأصحاب المصانع بالمنطقة الصناعية بجمصه

لاعبو عمان: جمهورنا كان اللاعب رقم 11 بعد النقص العددي أمام السعودية في خليجي 26

جاريث ساوثجيت: عائلتي لن ينادوني بلقب "سير" في المنزل

الإمارات تعلن نجاح عمليات تجميد أنسجة الخصية لـ 4 أطفال

تفاصيل البوسترات الأولى لمسلسل "إقامة جبرية"

نقيب الإعلاميين مهنئًا الرئيس السيسي بالعام الجديد: نجدد العهد والوفاء بالالتزام الوطني خلف قيادتنا الحكيمة

وزير الإسكان يتابع موقف مشروعات الطرق والكهرباء وما تم إنجازه بعام 2024 بمدينة القاهرة الجديدة