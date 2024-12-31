"تمريض جامعة القاهرة" تحصل على ثلاث شهادات ISO الدولية

حققت كلية التمريض بجامعة القاهرة، إنجازًا جديدًا يضاف إلى سجلها الحافل، حيث حصلت على ثلاث شهادات ISO دولية، وذلك تحت رعاية الدكتور محمد سامي عبد الصادق، رئيس جامعة القاهرة، وا الدكتور أحمد رجب، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتورة فاطمة عابد، عميد الكلية.

وأكد الدكتور محمد سامي عبد الصادق، رئيس جامعة القاهرة، أن هذا الإنجاز يعكس التزام الجامعة بتطبيق معايير الجودة العالمية على كافة الأصعدة، مضيفا إن حصول كلية التمريض على هذه الشهادات يعكس جهودنا المستمرة لتطوير المؤسسات الأكاديمية وتعزيز مكانتها محليًا ودوليًا، وأن جامعة القاهرة دائمًا تضع معايير التميز والتطوير المستدام في مقدمة أولوياتها، وسنواصل دعم كافة الكليات لتحقيق المزيد من النجاحات التي تتماشى مع رؤية مصر 2030.

شهادات دولية متعددة المجالات

شملت الشهادات التي حصلت عليها الكلية:

ISO 9001/2015: لنظام إدارة الجودة، مما يؤكد التزام الكلية بتطبيق أعلى معايير الجودة في جميع عملياتها.

ISO 21001/2018: لنظام إدارة المؤسسات التعليمية، لتأكيد تميز الكلية في تقديم خدمات تعليمية وفقًا للمعايير الدولية.

ISO 45001/2018: لنظم السلامة والصحة المهنية، مما يعكس حرص الكلية على توفير بيئة عمل آمنة وصحية.

بالإضافة إلى ذلك، حصل مركز التدريب والاستشارات البحثية التابع للكلية على شهادة ISO 9001/2015، تأكيدًا لجودة الخدمات التدريبية والاستشارية المقدمة.

وفي ذات السياق أشار الدكتور أحمد رجب، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، إلى أن هذا الإنجاز هو انعكاس حقيقي لاستراتيجية جامعة القاهرة في دعم كلياتها نحو التميز المؤسسي، نسعى دائمًا لتوفير البيئة المناسبة التي تمكن الكليات من تحقيق أهدافها الاستراتيجية والوصول إلى أعلى المستويات الدولية. كلية التمريض تُعد نموذجًا يُحتذى به في العمل المؤسسي المتميز.

من جهتها، أعربت الدكتورة فاطمة عابد، عميد كلية التمريض، عن فخرها بهذا الإنجاز قائلة هذا الإنجاز هو ثمرة جهود مشتركة من أعضاء هيئة التدريس والعاملين والطلاب، مشيرة إلى أن الكلية تسعى دائمًا لتطبيق معايير الجودة الشاملة وتحقيق التميز الأكاديمي. حصولنا على هذه الشهادات يعزز من مكانتنا ويضعنا على خارطة التميز العالمي.

وأضافت عميد كلية التمريض، بهذا الإنجاز الجديد، تؤكد كلية التمريض بجامعة القاهرة مكانتها الرائدة في مجال التعليم العالي، وتسعى لاستمرار تطوير برامجها الأكاديمية وخدماتها التدريبية لتظل نموذجًا يحتذى به على المستوى الوطني والدولي، بما يتماشى مع أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.