تحرير 23 محضر استجابة لشكاوى المواطنين.. بحملات تموينية مكبرة على المخابز والأسواق بمركز منوف بالمنوفية

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جانب من الحملات
جانب من الحملات

في ضوء تنفيذ توجيهات  اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية بشن حملة تموينية مكبرة على المحلات والمخابز بقرية جزي لضبط الأسعار والتأكد من جودة المنتجات والالتزام بالمواصفات وذلك  استجابة لشكاوى الأهالي خلال جولته الميدانية أمس بمركز ومدينة منوف.
أفاد المحاسب أسامة عز الدين وكيل الوزارة التموين  أنه تم أمس  تشكيل حملة تموينية موسعة وبالتنسيق التام مع الوحدة المحلية لمركز ومدينة منوف للمرور على  المخابز البلدية للتأكد من وزن وجودة إنتاج رغيف الخبز والحصص التموينية المقررة للمخابز  وكذا المحلات التجارية  لمراقبة أسعار السلع ومحاربة كافة أنواع الغش التجاري ومحتكري السلع الغذائية، أسفرت عن تحرير 9 محاضر تموينيه متنوعه ما بين عدم إعلان عن الأسعار وبيع بأزيد من السعر الرسمي ومزاولة النشاط دون ترخيص.
وأضاف وكيل وزارة التموين  بأنه تم فجر اليوم الثلاثاء  شن حملة تفتيشية مفاجأة  على المخابز البلدية بنطاق قرى "جزي وكفر فيشا وعزب مخالي وزعزع " أسفرت عن تحرير 14 محضر ما بين نقص وزن وعدم نظافة وصلاحية ميزان وعدم إعلان عن مواعيد الانتاج وتم اتخاذ كافة الاجراءات القانونية حيال تلك المخالفات.
هذا وشدد محافظ المنوفية باستمرار تكثيف الرقابة الميدانية الصارمة على الأسواق وكافة المحلات لضبط الأسعار والسلع مجهولة المصدر والغير صالحة للاستهلاك، والتأكد من توافر السلع الأساسية للمواطنين والتصدي لكافة الممارسات الاحتكارية والتفاعل الفوري مع أي بلاغ عن الغش التجاري، وضرورة رصد ومتابعة شكاوى المواطنين وسرعة الاستجابة الفورية بما يحقق رضا المواطن.

الإجراءات القانونية حملات تموينية مكبرة محاضر تموينية مجهولة المصدر

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