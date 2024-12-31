مشاهدة بث مباشر البحرين والكويت اليوم.. مباراة نصف نهائي كأس الخليج 2024

تستعد بطولة كأس الخليج العربي 2024 للوصول إلى ذروتها، حيث يلتقي منتخبا البحرين والكويت في مباراة نصف النهائي، في مواجهة مرتقبة تشد أنظار عشاق الكرة الخليجية. المباراة تجمع بين منتخب البحرين، متصدر المجموعة الثانية، ومنتخب الكويت، وصيف المجموعة الأولى ومستضيف البطولة.

تفاصيل المواجهة المرتقبة



منتخب الكويت، صاحب الأرض والجمهور، يدخل المباراة بأمل استغلال الدعم الجماهيري لتحقيق الانتصار والعبور إلى النهائي، بينما يسعى منتخب البحرين لمواصلة عروضه القوية في البطولة والحفاظ على سجله المميز للتأهل إلى النهائي ومنافسة على اللقب.

الفائز في هذه المواجهة سيواجه في المباراة النهائية الفائز من اللقاء الآخر في نصف النهائي الذي يجمع منتخبي السعودية وعُمان.

القنوات الناقلة لمباراة البحرين والكويت

أعلنت عدة قنوات رياضية عن بث مباشر للمباراة، مما يتيح للمتابعين مشاهدة اللقاء من مختلف الدول الخليجية والعربية. ومن أبرز القنوات الناقلة:

SSC NEWS HD

AD Sports 1 HD

Alkass One HD وAlkass Two HD

Kuwait Sports 1 HD وKuwait Sports 2 HD

Bahrain Sport HD

Sharjah Sport HD

Dubai Sports 1 HD

كما يمكن متابعة البث المباشر عبر منصات القنوات على مواقع التواصل الاجتماعي ويوتيوب.

موعد المباراة بتوقيت الدول المختلفة

تُقام المباراة يوم الثلاثاء، 31 ديسمبر 2024.

08:45 مساءً بتوقيت الكويت والبحرين.

09:45 مساءً بتوقيت الإمارات.

07:45 مساءً بتوقيت مصر.



معلقو مباراة البحرين والكويت



توفر القنوات الناقلة مجموعة من المعلقين المميزين لإثراء تجربة المشاهدة، ومن أبرز المعلقين:

فارس عوض وراشد الدوسري على SSC NEWS HD.

عامر عبدالله وأحمد الحامد على AD Sports 1 HD.

خليل البلوشي على Alkass One HD.

أحمد البلوشي على Kuwait Sports 1 HD.

سلمان الحدي على Bahrain Sport HD.



كيفية متابعة المباراة عبر الإنترنت



إلى جانب البث التلفزيوني، تُتيح معظم القنوات الناقلة خدمة البث المباشر عبر الإنترنت. يمكنكم متابعة المباراة من خلال:

مواقع القنوات الرسمية.

منصات التواصل الاجتماعي الخاصة بالقنوات الرياضية.

قناة يوتيوب لبعض الشبكات مثل قنوات الكأس وأبوظبي الرياضية.

التطلعات والآمال

بينما يأمل المنتخب الكويتي في استثمار الدعم الجماهيري وتحقيق اللقب على أرضه، يسعى المنتخب البحريني لتأكيد تفوقه والعبور إلى النهائي. ستكون المباراة بمثابة اختبار حقيقي لقدرات الفريقين، وسط ترقب جماهيري كبير من عشاق الساحرة المستديرة.