"الاستخدام الآمن للمبيدات الزراعية" ندوة بمديرية زراعة بالمنوفية

عقدت مديرية الزراعة واستصلاح الأراضي الزراعية بالمنوفية بقيادة المهندس ناصر أبو طالب دورة تدريبية عن الاستخدام الأمن للمبيدات الزراعيه، وذلك وفق البروتوكول الموقع بين وزاره الزراعة وحزب مستقبل وطن.

حاضر في الندوة الدكتور محمد إبراهيم شديد أستاذ بمركز البحوث الزراعية

وخلال الندوة؛ تم مناقشة الاستخدام الأمن للمبيدات، والطرق الصحيحة لتداول المبيدات، كما تم الرد على كافة التساؤلات والاستفسارات المزراعين.

ويأتي ذلك بناءا على تعليمات وزير الزراعه واستصلاح الأراضي الاستاذ علاء فاروق، واللواء ابراهيم ابوليمون محافظ المنوفية، والدكتور مصطفى الصياد نائب وزير الزراعه والدكتور أحمد عضام رئيس قطاع الخدمات بالوزارة، والدكتور انور عيسى رئيس الاداره المركزية. لشئون المديريات، والدكتورة امل اسماعيل مدير عام الاداره المركزية للارشاد الزراعي.

وجاء ذلك بحضور المهندس محمد مبارك مدير عام الإدارة العامه للتعاون الزراعي بالمنوفية والحاج على عاشور رئيس الجمعية المركزية بالمنوفيه والمهندس محمد حرفوش مدير التعاون بشبين الكومو المهندس سعيد جاد الله مدير الإدارة الزراعيه بشبين الكوم ومفتش الإرشاد بالمركز.