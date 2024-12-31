حالة الطقس اليوم

حالة الطقس اليوم، حالة الطقس، الطقس اليوم، درجات الحرارة، حالة الطقس اليوم.. درجات الحرارة والظواهر الجوية المتوقعة اعتبارًا من غدٍ الأربعاء الموافق 1يناير 2025 حتى الإثنين الموافق 6يناير 2025.

حالة الطقس، الطقس اليوم، درجات الحرارة، كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن حالة الطقس المتوقعة على انحاء الجمهورية اعتبارًا من غدٍ الأربعاء الموافق 1 يناير 2025 وحتى الإثنين الموافق 6 يناير 2025.

الهيئة العامة للأرصاد

درجات الحرارة اليوم

حالة الطقس اليوم، الطقس اليوم، درجات الحرارة، حالة الطقس، وأوضحت الهيئة إلى أن صور الأقمار الصناعية تشير إلى استمرار تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة والركامية الممطرة على مناطق متفرقة من شمال البلاد يصاحبها سقوط أمطار متفاوتة الشدة، تكون رعدية على السواحل الشمالية وشمال الوجه البحرى.

حيث يتواجد غطاء سحابى من السحب المنخفضة والمتوسطة على القاهرة الكبرى، وتقل حدت الأمطار كلما تقدمنا للداخل، لتصل خفيفة إلى مناطق من القاهرة الكبرى مع تقدم الوقت.

درجات الحرارة اليوم، حالة الطقس اليوم، حالة الطقس، كما أشارت الهيئة إلى وجود أمطار خفيفة قد تكون متوسطة على مناطق من جنوب الوجه البحري ومدن القناة وسيناء وخليج السويس تمتد إلى خفيفة على مناطق من القاهرة الكبرى على فترات متقطعة من اليوم.

حالة الطقس اليوم، الطقس اليوم، درجات الحرارة، وأوضحت الهيئة إلى أن هناك حالة اضطراب في الملاحة البحرية على البحر المتوسط ليصل ارتفاع الموج من (2.5-3م) وتكون حركة الملاحة في البحر الأحمر معتدله إلى مضطربة مع مرور الوقت.

وأكدت الهيئة العامة للأرصاد إلى أن هناك انخفاض فى درجات الحرارة وأمطار متفاوتة الشدة، بجانب وجود نشاط للرياح مما يزيد من الإحساس ببرودة الطقس على أغلب الأنحاء وأجواء شديدة البرودة ليلًا وفي الصباح الباكر.

درجات الحرارة المتوقعة اعتبارًا من غدٍ الأربعاء الموافق 1يناير 2025 حتى الإثنين الموافق 6يناير 2025

درجات الحرارة المتوقعة اعتبارًا من غدٍ الأربعاء الموافق 1يناير 2025

حالة الطقس، الطقس اليوم، وتصل درجة الحرارة الكبري على القاهرة غدًا الأربعاء 19°درجة، فيما تصل الصغري إلى 11°درجة.