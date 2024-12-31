التاهيل التربوي لذوى الاعاقة في ندوة بثقافة أسيوط

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جانب من الندوة
جانب من الندوة

نظمت إدارة الشؤؤن الثقافية بثقافة أسيوط اليوم الثلاثاء ندوة التاهيل التربوى لذوى الاعاقة بين الواقع والمامول بقصر ثقافة ساحل سليم بأسيوط وبحضور ومشاركة اعضاء جمعية الابتسام لذوى الاعاقة 
يقول الشاعر محمد شافع مدير الشؤؤن الثقافية أن الباحثة منى صلاح حاضرت في الندوة بحضور محمود عبد العال مدير القصر وحسن هاشم مسؤل ادارة ذوى الاحتياجات الخاصة وغادة سليمان رئيس جمعية الابتسام وتناولت مفهوم ذوى الاحتياجات وارتباطه بالحق الانسانى لمواجهة اشكالية التعليم والتربية والتى تتعدد مشكلاتها حسب فئة ومستوى الإعاقة وطبيعة الامكانات المتوافرة وكيفية التعامل معها


واضاف ان منى صلاح وهى باحثة دكتوراة في تخصص علم النفس وتحديدا قضايا ذوى الإعاقة فقد تناولت اهداف تاخيل ذوى الاحتياجات الخاصة تربويا والتى تتضمن تعزيز الاستقلال والثقة بالنفس، وتحسين المهارات التعليمية والاجتماعية وتنمية التفاعل مع البيئة المحيطة وتوفير الدعم النفسي والاجتماعي وتحقيق التكامل مع المجتمع

 


وكذلك تطرقت الندوة إلى طرق تاهيل ذوى الاحتياجات الخاصة تربويا والوسائل والطرق الواجب الالتزام بها وكذلك المعايير والقيم الضرورى العناية بها

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